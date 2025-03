Libri per bambini, in arrivo gli Hoeplini (anche per il mercato spagnolo)

Si avvicina la Bologna Children’s Book Fair 2025, e la casa editrice Ulrico Hoepli annuncia il lancio di una nuova linea editoriale dedicata ai bambini e le bambine a partire dai 3 anni di età: la collana degli Hoeplini, ideata e diretta dall’illustratore e autore Isaak Friedl, con la cura editoriale di Laura Gorini, editor di Hoepli.

I libri saranno distribuiti, a partire da settembre 2025, sia nel mercato italiano sia in quello spagnolo, dove da oltre un anno l’editore è presente con libri in lingua spagnola con il marchio Hoepli Ediciones. “I Foreign Rights sono gestiti dall’agenzia letteraria Books Everywhere di Mauro Spagnol”, presso il cui stand, a Bologna (Hall 25, Stand B78), sarà presentata in anteprima la collana.

Come si legge in un comunicato, con gli Hoeplini “la casa editrice milanese intraprende un nuovo viaggio nel mondo dell’editoria e dà il via a una collana pensata per l’infanzia in tutta la sua magia. L’intento è quello di pubblicare libri che stimolino la curiosità, la creatività e l’amore per la lettura nei giovani lettori, e che accendano in loro il desiderio di scoprire il mondo”.

I libri della collana esploreranno un insieme di temi: dalle emozioni, da imparare ad accogliere e riconoscere, al saper guardare il mondo da una prospettiva insolita, per essere in grado di rovesciare il punto di vista sulle cose e coltivare uno sguardo personale sulla realtà; sempre a proposito dei temi, si punta a stimolare a superare un dualismo tra opposti come buono/cattivo, brutto/bello e accorgersi delle infinite sfumature del mondo che ci circonda.

Tra le prime uscite, la fiaba Albero stellare di Isaak Friedl, Birillo, dove sei? di Danilo Manzi e Yu Xu, un racconto che affronta con il tema della perdita, senza la pretesa di spiegarla; e Mostriamoci di Lucky Amo, un divertente “libro cerca-trova” per scoprire come vampiri, lupi mannari, streghe e altri mostri festeggiano il Natale.

“Adoro i libri. Se c’è una cosa che ho amato fin da molto piccolo sono i libri, in tutti i loro aspetti. Questa passione, nel tempo, si è trasformata nel mio lavoro, ma è solo quando sono diventato padre che ho sentito la necessità di dedicarmi all’editoria per l’infanzia. Leggendo i libri che spesso proponiamo ai bambini e ai ragazzi di oggi, ho capito di potermi inserire in questo mondo dal potenziale infinito, partendo però da un presupposto preciso: i bambini non hanno bisogno di insegnamenti, ma di qualcuno, o qualcosa, che trasmetta loro il desiderio di scoprire. Questo è lo spirito che anima questa collana e che spinge me e l’intera squadra di autori a esplorare nuove strade con occhi sempre diversi. Perché se è vero che non possiamo tornare a quando eravamo bambini, nulla ci vieta di provare a ricordare com’era esserlo”, spiega Isaak Friedl, direttore di collana.

“Hoepli ha creduto, fin dalla sua fondazione, nell’importanza della letteratura per i più piccoli e annovera a catalogo, già dai primi del Novecento, album illustrati, raccolte di fiabe e grandi classici. Con gli Hoeplini tuttavia, abbiamo voluto inventare un nuovo corso e cercare una voce editoriale diversa, in grado di parlare ai lettori più giovani e proporre loro storie e immaginari costruiti per l’oggi. Lavorare a questo progetto è stato per me come prendersi cura di un giardino: piantati i primi semi e innaffiata con pazienza la terra, ho osservato l’arrivo dei germogli e ora aspetto di veder sbocciare i fiori di un lavoro che sento pieno di possibilità”, aggiunge Laura Gorini, editor del progetto.