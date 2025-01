Editoria: per Hoepli un marchio di libri in lingua spagnola

La casa editrice Libraria Ulrico Hoepli inaugura Hoepli Ediciones, un marchio di libri in lingua spagnola, al momento distribuiti in Spagna, Messico, Argentina e Colombia, oltre che nella principale catena di librerie del Cile – I particolari

Per la prima volta sul mercato internazionale, con il debutto di Hoepli Ediciones, la casa editrice Libraria Ulrico Hoepli inaugura un marchio di libri in lingua spagnola, al momento distribuiti in Spagna, Messico, Argentina e Colombia, oltre che nella principale catena di librerie del Cile, Librerías Antártica, “a confermare la vocazione internazionale che l’azienda ha mostrato fin dalla sua fondazione, nel 1870”.

In continuità con i valori di Hoepli, si legge nella nota, il marchio spagnolo “porta sul mercato autorevoli volumi per la finanza personale, il marketing, il management e molto altro, con autori italiani e internazionali; inoltre, in parallelo con il mercato italiano, Hoepli Ediciones succede a Planeta nella pubblicazione della collana para dummies, con titoli sia tradotti sia scritti in lingua spagnola”.

Ad esempio, nel corso del 2024 sono state pubblicate le traduzioni spagnole di titoli del catalogo Hoepli, tra i quali Come pensa Warren Buffett e Il metodo Warren Buffett di Robert G. Hagstrom, Come investire di Burton G. Malkiel e Social media marketing di Philip Kotler. Molti sono gli autori italiani Hoepli tradotti, tra cui Mariano Diotto (Neuromarketing), Veronica Gentili (Professione social media marketing), Roberto Garavaglia (Tutto sugli NFT) e Giorgio Taverniti (Google liquido), insieme a edizioni pensate in contemporanea per i mercati italiano e spagnolo, come Chat GPT for dummies/para dummies di Bonaventura Di Bello e Portafogli d’investimento for dummies/Carteras de inversión para dummies di Francesco Casarella.

Su questa scia, alcune delle novità Hoepli più importanti del 2025 sono state acquisite anche per il pubblico di lingua spagnola: è il caso di Questa è strategia/Aquí está la estrategia di Seth Godin e della collana Marvel for dummies/para dummies.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Non mancheranno le novità pensate appositamente per il mercato spagnolo, libri scritti da autori già noti come Ramiro Calle, pioniere dell’insegnamento dello Yoga in Spagna, che pubblicherà in primavera Meditación para dummies.

Tutti i volumi, in Spagna e America Latina, sono promossi e distribuiti da Interleo, partner di Hoepli fin dalla nascita del progetto. La comunicazione è curata dall’agenzia di Mamen Díaz.

“Siamo entusiasti di portare in Spagna e nel mondo la nostra esperienza editoriale e di condividere con i lettori di lingua spagnola i valori che ci guidano da oltre un secolo: passione per la conoscenza, innovazione e qualità editoriale”, dichiara Andrea Sparacino, direttore editoriale della varia di Hoepli e a capo di Hoepli Ediciones.