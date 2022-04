Con Babalibri un corso di formazione gratuito dedicato alla letteratura per l’infanzia

Un corso di formazione gratuito, per professionisti e appassionati, dedicato alla letteratura per l’infanzia. La casa editrice Babalibri presenta così Per leggere il mondo 2022, un progetto rivolto a insegnanti, bibliotecari, educatori, pedagogisti, e a tutti coloro che sono interessati al mondo dell’albo illustrato e della letteratura per bambini.

In programma cinque incontri online tenuti da esperte del settore che, esplorando il catalogo Babalibri, introducono una formazione di buone pratiche per educare alla lettura. Si parlerà di illustrazione, di ascolto e lettura ad alta voce, di come si sceglie il libro giusto per le diverse fasce dietà, delle prime letture in autonomia, dei laboratori e di altre attività creative che possono essere promosse partendo da un albo illustrato.

Il corso è erogato dall’Associazione Literacy Italia, ente qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione agli incontri sarà riconosciuta ai docenti come attività di formazione (gli insegnanti che desiderano ricevere crediti formativi dovranno seguire le dirette dal sito Literacyitalia.it, previa registrazione e iscrizione sulla piattaforma SOFIA del MIUR; I.D: 71149). Tutto il resto del pubblico potrà seguire gli incontri dal sito di Babalibri.

Per partecipare basta contattare la propria libreria di riferimento e richiedere il coupon con il codice d’accesso per assistere gratuitamente alle dirette. I coupon saranno distribuiti a partire dal 15 aprile. Il primo appuntamento sarà martedì 26 aprile, per poi continuare a cadenza settimanale, sempre alle ore 17.30. Qui il programma completo.