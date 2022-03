Il premio alla migliore narrazione per immagini a “Il viaggio”, un libro senza parole dominato dal nero

Peter Van den Ende, con “Il viaggio”, un libro senza parole dominato dal nero, è il vincitore del premio alla migliore narrazione per immagini nell’ambito del Premio Strega Ragazze e Ragazzi – I particolari

Peter Van den Ende, con Il viaggio (Terre di mezzo), è il vincitore del premio alla migliore narrazione per immagini nell’ambito del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La scelta è del Comitato scientifico del Premio, presieduto da Giovanni Solimine e composto da Marco Bartolomucci, Laura Bellacicco, Flavia Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti, Maria Greco, Martino Negri, Elena Pasoli, Ilaria Tagliaferri e Viriginia Tonfoni.

Il nuovo premio è nato “con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la componente visiva in linea con le nuove tendenze mondiali che vedono fumetti e romanzi grafici tra le aree in più rapida ascesa dell’editoria e una produzione di albi illustrati, anche senza parole, sempre più ricca ed eterogenea”.

Tra i 42 titoli proposti dagli editori, il Comitato ha selezionato tre opere finaliste: Michał Skibiński, Ho visto un bellissimo picchio, illustrazioni di Ala Bankroft, traduzione di Silvia Mercurio (Einaudi Ragazzi), Øyvind Torseter, Mule Boy e il Troll dal cuore strappato, traduzione di Alice Tonzig, (Beisler) e Il viaggio, che è un libro senza parole dominato dal nero, “un viaggio visuale che reclama lentezza, attenzione, pazienza, invitando lo sguardo alla sosta e offrendo in cambio meraviglia e pensiero. Ambienti marini iper-realisticamente visionari e incontri sorprendenti di non immediata decifrabilità, offrono al lettore un’occasione di godimento nel segno della visione, ma anche indizi preziosi per ragionare sul rapporto tra uomo e ambiente, sul presente e sul futuro”.

Il vincitore è stato proclamato nell’ambito della Bologna Children’s Book Fair 2022 al Caffè degli Illustratori. Alla cerimonia, condotta da Marcella Terrusi, sono intervenuti, oltre agli autori finalisti, Marco Momoli (direttore Business Unit Cultura di BolognaFiere), Elena Pasoli (Exhibition Manager BolognaFiere), Stefano Petrocchi (direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci) e Giovanni Solimine (presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci). Sono intervenuti da remoto Giuseppe D’Avino (presidente Strega Alberti Benevento) e Maria Greco (responsabile scuola del Centro per il libro e la lettura). Presenti anche gli autori vincitori della scorsa edizione del premio: Alessandro Barbaglia, Alex Cousseau (da remoto), Davide Morosinotto e Annette Schaap.

Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze Ragazzi si svolgerà a maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove verranno annunciate le longlist delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+. Si tratta di una prima selezione ad opera del comitato scientifico che parte dai libri che sono stati candidati. A questa lettura seguirà la presentazione della terna finalista al premio Migliore libro d’esordio e l’annuncio del vincitore.