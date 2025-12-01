I silent book party all’interno Museo Poldi Pezzoli di Milano

“Leggere davanti a un Botticelli è un’emozione impagabile. Aggiunge fascino e piacere alla lettura…”. Dalle ore 18, quando il museo chiude, i lettori e le lettrici (under 35) si sostituiranno ai visitatori. Il momento della lettura sarà individuale e senza distrazioni (“smartphone e dispositivi digitali verranno sigillati all’ingresso in apposite buste”). Al termine, i partecipanti potranno condividere la loro passione per i libri e interagire davanti a un drink e con un quiz letterario… – L’iniziativa del Poldi Pezzoli di Milano

I Silent Book Party sono ormai sempre più diffusi, anche in Italia, da Nord a Sud: tra le ultime iniziative, quella del Museo Poldi Pezzoli di Milano, che nel suggestivo silenzio delle sale museali ospita un appuntamento periodico (il prossimo è in programma il 10 dicembre, dopo il successo della serata del 17 settembre scorso, organizzata dai Giovani Amici del Poldi).

Come ha raccontato l’edizione milanese del Corriere della Sera, e come è spiegato sul sito del Museo, per tre ore, le sale “si trasformeranno in uno spazio di silenzio attivo e condiviso, dove leggere un libro diventerà un gesto collettivo e poetico”.

Lettori e le lettrici si sostituiscono ai visitatori

Dalle ore 18, quando il museo chiude, i lettori e le lettrici si sostituiranno quindi ai visitatori.

I partecipanti (under 35, ma maggiorenni) potranno portare un proprio libro oppure scegliere un volume in omaggio tra quelli messi a disposizione “grazie alla generosa collaborazione di importanti case editrici (Adelphi, Il Mulino, Jhon&Levy, Nottetempo, la libreria del Pime, ndr)”.

Il momento della lettura sarà individuale e senza distrazioni: “smartphone e dispositivi digitali verranno sigillati all’ingresso in apposite buste”, chiarisce l’invito.

"Leggere davanti a un Botticelli è un'emozione impagabile"

“Leggere davanti a un Botticelli è un’emozione impagabile. Aggiunge fascino e piacere alla lettura. È come se il museo si trasformasse nella propria casa, ma è molto diverso da come si può leggere in camera. Si entra in una dimensione intima eppure sacrale”, ha raccontato al Corriere Milano Giacomo Piazza, 22 anni, studente di Giurisprudenza che ha partecipato al primo Silent Book Party lo scorso settembre ed è pronto a ripetere l’esperienza.

Tra drink finali e “quiz letterari”

Come avviene in questi casi, il momento della lettura sarà individuale, “ma i partecipanti potranno condividere la loro passione per i libri e interagire prima e dopo la sessione di lettura, davanti a un drink” nell’Orangerie del Museo.

Nel momento conviviale, tra l’altro, è previsto un “quiz letterario”, “un modo leggero per creare legami tra i partecipanti e costruire una comunità forte e coesa di lettori giovani, curiosi e consapevoli”.

Il Silent Book Party è a pagamento (13 euro, e ci si può prenotare online sul sito del Museo).

“Per far fronte alle richieste si dovranno aumentare le date perché la capienza del museo non consente numeri molto più alti… Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni e io stessa sono rimasta colpita dal clima di concentrazione che mi ha lasciata senza parole”, ha spiegato Stefania Rossi, responsabile promozione del Poldi Pezzoli.