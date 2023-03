“Il viaggio della vita”: un documentario su Tiziano Terzani

50 ore di registrazioni audio, 15 ore di Super 8 di famiglia, 5 mila foto dell’archivio Terzani, 20 ore di materiale d’archivio, 8 animatori, 2 anni di lavoro. In questi numeri è racchiuso Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, il nuovo documentario che Mario Zanot ha dedicato a Tiziano Terzani, che racconta la vita del grande giornalista e scrittore, dall’infanzia alla morte.

Domenica 2 aprile alle ore 19 al Cinema Arlecchino di Milano, in pieno centro storico, ci sarà la proiezione del documentario, con la partecipazione di Angela Terzani Staude, a presentare il film e a rispondere alle domande del pubblico.

Aneddoti divertenti si alternano a momenti drammatici, la sfera privata ai più importanti avvenimenti storici di cui Terzani è stato testimone. Un viaggio fuori, ma anche e soprattutto dentro di sé. E grazie alle registrazioni audio inedite realizzate dal figlio Folco, sarà lo stesso Terzani a raccontare la sua vicenda umana e professionale, con la sua inconfondibile voce.

Completano il film animazioni 3D, illustrazioni originali e motion graphic, per rappresentare le situazioni delle quali non esistevano immagini (per esempio la sua scampata fucilazione in Cambogia).

Alla voce narrante di Monica Guerritore il compito di congiungere tra loro i capitoli di una vicenda umana irripetibile.