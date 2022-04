È in arrivo al cinema “La figlia oscura”, film tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante (uscito nel 2006) e diretto da Maggie Gyllenhaal. Un thriller psicologico raffinato e carico di suspense, che esplora in modo inquietante l’idea che la maternità possa depredare una donna in modi irreparabili

È in arrivo al cinema il film La figlia oscura (titolo originale The Lost Daughter), lungometraggio tratto dall’omonimo libro di Elena Ferrante (uscito nel 2006) e prima prova alla regia per l’attrice Maggie Gyllenhaal.

Nelle sale dal 7 aprile, il film è ambientato durante una vacanza al mare, in cui Leda (interpretata da Olivia Colman) rimane affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. C’è qualcosa nel loro rapporto intenso, fisico e morboso che la turba. Improvvisamente la donna viene travolta (e tramortita) da una serie di ricordi, nonché dalle sensazioni di paura e confusione provate nelle prime fasi della maternità. Inizia così un viaggio nei meandri della sua mente, in cui è costretta a riflettere sulle scelte compiute quando era una giovane madre e sulle loro conseguenze.

La figlia oscura è un thriller psicologico raffinato e carico di suspense, che esplora in modo inquietante l’idea che la maternità possa depredare una donna in modi irreparabili.

Il tema della maternità è centrale nella produzione di Ferrante, che anche nella saga bestseller de L’amica geniale affronta sotto diverse prospettive cosa significhi diventare madri e quali sono le aspettative di una società nei confronti di una donna che dà alla luce un bambino: presenza assoluta, cura, impossibilità di esternare le proprie difficoltà e di essere compresa.

Nella terza stagione della serie, tratta del terzo libro della tetralogia Storia di chi fugge e di chi resta, vediamo infatti le protagoniste Lila e Lenù fare i conti con la maternità e, soprattutto, con le costrizioni che essa comporta. Con i ruoli soffocanti, gli impedimenti, la sofferenza e le responsabilità.

Anche ne La figlia oscura questi aspetti sono approfonditamente esplorati, ma con una ferocia più graffiante che ne mette in evidenza le ambiguità e le contraddizioni spietate. “Sono una madre snaturata“, dice a un certo punto Leda, perché non sa dare altra spiegazione ai suoi comportamenti incoerenti, perché lei stessa non riesce a spiegarsi come sia possibile amare e odiare allo stesso tempo, voler restare e scappare, desiderare essere libera e continuare a essere madre.

Il film si inserisce inoltre all’interno di un’opera di trasposizione della Ferrante sul grande e piccolo schermo: oltre alla stagione de L’amica geniale, infatti, presto sarà disponibile anche una nuova serie tratta dall’ultimo romanzo Vita bugiarda degli adulti.

“Quando ho letto il romanzo La figlia oscura, ho provato una sensazione molto strana e dolorosa, ma anche innegabilmente autentica”, scrive nelle note di regia Maggie Gyllenhaal, “per la prima volta, qualcuno descriveva ad alta voce alcuni aspetti segreti dalla mia esperienza di madre, di amante e di donna in questo mondo. E ho pensato a quanto sarebbe eccitante e pericoloso creare un’esperienza analoga non nella quieta solitudine della lettura di un romanzo, ma in una stanza piena di essere viventi, pensanti e dotati di sentimenti. Che effetto farebbe stare seduti accanto alla propria madre o al proprio marito o alla propria figlia o alla propria moglie nel momento in cui esperienze e sentimenti comuni tenuti finora segreti venissero portati alla luce? Naturalmente c’è un terrore e un pericolo nell’identificarci con qualcuno che combatte per trovare un senso in cose che abbiamo imparato a considerare disdicevoli o brutte. Ma quando quelle esperienze vengono trasferite su uno schermo, affiora anche l’opportunità di sentire un conforto: se qualcun altro prova questi pensieri e sentimenti, forse non sono solo. Questa è una parte della nostra esperienza che solo di rado viene espressa a parole e quando accade è soprattutto in termini aberranti, disgiunti o onirici”.