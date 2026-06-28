“Ragione e sentimento” torna al cinema: un film “fuori dal tempo”

Annunciato il nuovo adattamento cinematografico di “Ragione e sentimento” il primo romanzo di Jane Austen a vedere la pubblicazione. Nel cast anche Daisy Edgar-Jones (la Marianne della serie “Normal People”). “Il mio sogno è sempre quello di realizzare un film che si possa scoprire su un DVD in una soffitta, senza che la colonna sonora o qualsiasi altro elemento rivelino esattamente quando è stato girato”, svela la regista – I particolari e il trailer

È l’anno dei grandi (e discussi) adattamenti letterari: lo abbiamo visto con Cime tempestose (che ha suscitato un ampio dibattito) e lo vedremo presto con la versione dell’Odissea creata dal noto regista Christopher Nolan, dal 16 luglio sale cinematografiche.

Tra i film che portano in scena i grandi capolavori della letteratura, c’è in arrivo anche un nuovo adattamento di Ragione e sentimento, il primo romanzo della scrittrice britannica Jane Austen ad essere pubblicato, prodotto dalla casa cinematografica Focus Features e nelle sale del Regno Unito a fine settembre, mentre ancora non è noto quando la pellicola uscirà nelle sale italiane.

Ragione e sentimento: regia e cast

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Alla regia del nuovo film – che ha visto diversi adattamenti nel corso degli anni, il più famoso dei quali è probabilmente l’omonimo film del 1995 di Ang Lee, con Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet e Hugh Grant – troviamo Georgia Oakley, mentre la sceneggiatura è curata dalla scrittrice australiana Diana Reid.

Tra il cast annunciato compaiono nomi come Daisy Edgar-Jones (che avevamo già visto nei panni di Marianne nella serie Normal People, tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney), Esmé Creed-Miles, Bodhi Rae Breathnach, Caitríona Balfe, George MacKay, Frank Dillane e Fiona Shaw.

Ragione e sentimento: la trama del libro

Nato sotto forma di romanzo epistolare, e poi rielaborato tra il 1797 e il 1798, Ragione e sentimento è il primo romanzo di Jane Austen a vedere la pubblicazione (nel 1811). Caratterizzato da sottile umorismo (cifra stilistica della scrittrice britannica), il libro porta avanti una riflessione sulle convenzioni sociali e sulle dinamiche di potere all’interno della società inglese dell’800.

Elinor e Marianne Dashwood, le due sorelle protagoniste, si vedono costrette ad abbandonare la loro bella casa, a seguito della morte del padre: il fratello, disobbedendo alla volontà paterna, le priva di qualsiasi sostegno. È così che le due giovani, trasferitesi in una modesta dimora nel Devonshire, si trovano ad affrontare tradimenti, dolori e delusioni, una (Elinor) cercando di tenere a bada la sua razionalità e l’altra (Marianne), mettendo bene a fuoco i suoi sentimenti (da qui il titolo del romanzo).

Due sorelle in una situazione precaria

A proposito del nuovo adattamento, la regista – come riporta Vogue – è stata fin da subito attirata dall‘elemento sociale del romanzo: la situazione precaria delle due sorelle, costrette a trasferirsi dalla loro vasta dimora nel Sussex, a un cottage di campagna molto più modesto e un po’ trasandato nella lontana Devonshire (il Barton Cottage che Austen descrive con queste parole: “Come cottage era carente, poiché l’edificio era regolare, il tetto di tegole, le persiane delle finestre non erano dipinte di verde, né le pareti erano ricoperte di caprifoglio”).

“Ripensandoci”, commenta Oakley a proposito di cosa l’ha interessata fin da subito del romanzo, “credo dipenda dal fatto che i Dashwood si collochino vicino al centro della società, pur venendo al contempo spinti verso i margini. È un aspetto che, come regista, mi affascina”.

L’autenticità nei luoghi e nei personaggi

L’autenticità è un altro punto su cui la regista si è voluta soffermare: “Per me era importante restituire la sensazione di assistere a una storia che parlasse di esseri umani, che si riuscisse a percepire cosa significasse vivere in quelle case, che si trattasse di un cottage umido e fatiscente in riva al mare o di un’enorme e sfarzosa residenza di campagna”, afferma.

Perché un nuovo adattamento?

E se a questo punto ci si può chiedere se ci fosse bisogno di un nuovo adattamento di Ragione e sentimento, la regista risponde che il suo intento è stato quello di creare una versione “capace sia di rendere omaggio alla ricca opera di Austen sia di conquistare una nuova generazione, proprio come fecero in passato altre trasposizioni“.

Un’operazione che, in fondo, abbiamo già visto con la versione di Piccole donne portata al cinema da Greta Gerwig, apprezzato proprio dalle spettatrici e dagli spettatori più giovani, a cui la pellicola si rivolgeva.

Una precisazione va però fatta: non ci troviamo davanti a un’operazione simile al tanto chiacchierato Cime tempestose uscito nelle sale a inizio 2026 (un adattamento molto moderno del classico di Emily Brontë).

Come racconta sempre Vogue: “La regista non voleva necessariamente creare qualcosa che avesse un’impronta chiaramente riconducibile al 2026“. Oakley, infatti, precisa: “Il mio sogno è sempre quello di realizzare un film che si possa scoprire su un DVD in una soffitta, senza che la colonna sonora o qualsiasi altro elemento rivelino esattamente quando è stato girato”.

La speranza della regista, dunque, è quella che il pubblico “ci trovi qualcosa che sia in qualche modo fuori dal tempo“.

Fotografia header: Elinor (Daisy Edgar-Jones) in una scena del nuovo adattamento Courtesy of Focus Features / © 2026 FOCUS FEATURES LLC