Il diario in versi di Carlo Carabba

Carlo Carabba lavora da anni nell’editoria (attualmente è italian fiction executive editor di HarperCollins Italia). Nato nel 1980 a Roma, Carabba è anche un poeta: ha debuttato a 27 anni, nel 2008, con la raccolta di poesia Gli anni della pioggia (peQuod 2008, premio Mondello per l’Opera prima), a cui ha fatto seguito Canti dell’abbandono (Mondadori 2011, premio Palmi e premio Carducci). Dopo il memoir Come un giovane uomo (Marsilio, 2018), torna in libreria con La prima parte, una raccolta che ripercorre il suo cammino poetico, partendo da alcune delle poesie incluse nelle precedenti raccolte e aggiungendone molte nuove, come le sei che compongono il diario in versi di un coast to coast in America.

E sono sempre dove

sono e mai altrove,

e porto ogni mio bene

e porto ogni mio male

Sin dal debutto, della poesia di Carabba ha colpito il suo immaginario, capace di mischiare, senza soluzione di continuità, echi della tradizione poetica occidentale, da Orazio a Gozzano, con i riferimenti culturali tipici di un giovane uomo nato negli anni Ottanta. E allo stesso modo la sua lingua era semplice, simile al tono medio del parlato, ma anche cesellata nei versi codificati, per lo più settenari ed endecasillabi. Carabba, come si spiega nella presentazione del volume, per la critica rompe con le due principali tradizioni della recente poesia italiana, lo sperimentalismo un po’ ermetico e difficilmente comprensibile da un lato, e la poesia minimalista del dettaglio e del correlativo oggettivo dall’altro, a favore di una poesia “che si capisce”, che racconta esperienze quotidiane e riflette su temi universali: gli affetti, il lutto, la morte, l’amore e le sue difficoltà, il senso di insoddisfazione di sé, la paura e la speranza del futuro.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo tre poesie:

SEMANTICA DELL’AMORE Molti miei amici parlano d’amore

e mi chiedo che altro

si può dire trattandosi

di argomento più usato

del caldo a Milano d’agosto

o della neve che col freddo

ancora non arriva, di argomento

ben più antico del surriscaldamento

della crosta terrestre

o del buco che cresce

nello strato di ozono. A sentir loro,

però, se ne può dire – e molto. E io?

Se me lo chiedono rispondo

che gli inglesi hanno “love”

il cui significato

è più vasto, ricopre

figli nipoti madri nonni amici

amanti vecchi e nuovi, e i padri, il proprio

gatto e cane, forse anche

le iguana nei terrari

e i pesci tropicali

negli acquari.

Un campo così vasto

che sempre c’è da mietere un raccolto.

È il fondale del mare che trasforma

sentimenti vissuti e naufragati

in sentimenti nuovi ricchi e strani.

Purtroppo l’italiano

ha un amore soltanto e doloroso.

OMBRE NELLA MEMORIA Come nel cielo della notte estiva

quella stella cadente che ho perduto

e che il mio amico ha visto, proprio quella

che sola dalla sorte aveva il dono

di trasformare in atto il desiderio,

così a ogni svolta a ogni traiettoria

che traccio preferendola alle altre

ho sempre l’impressione di sbagliare

di perdere qualcosa alle mie spalle.

Se pure in qualche luogo

un occhio alto e immortale

comprende la mia vita in un istante

distingue chiaramente e ne conosce

l’inizio svolgimento e poi la fine

quell’occhio non è il mio

e – ignaro del destino

già scritto in un disegno intelligente

o ancora forse aperto

nel corso casuale degli eventi

che certo io non posso controllare

e non seguono leggi se non quella

che vuole a ogni momento

che il caso cresca irreversibilmente –

io resto libero

certo che ogni mia scelta

avrà una conseguenza decisiva

sospeso tra speranza

e colpa, nell’attesa.

Mi guida la ricerca

di quella sensazione

che sempre sfugge insieme alla conquista,

e ogni uomo di norma

dice felicità.

So che spesso è compagna dell’amore

e provo a cacciare il sospetto

che dietro alla mia urgenza ci sia un trucco

un meccanismo dell’evoluzione

per la sopravvivenza della specie,

a non considerare la statistica

secondo cui di quanti sono al mondo

(e quanti sono stati

e quanti sono ancora da venire)

nell’arco di una vita solamente

ne avremo conosciuti

una percentuale troppo piccola

perché abbia valore,

per cui si fa difficile

che proprio in mezzo a loro

e ai quattro o cinque incontri ricambiati

si trovi il vero amore.

Eppure abbiamo amato

nel nostro viaggio abbiamo pianto e riso

mentre attraversavamo

diciotto dei cinquanta stati uniti

e dormivamo in dieci

mangiavamo qualcosa in chissà quanti

incontrando persone.

Dall’uno all’altro mare abbiamo visto

tante persone che se rivedremo

sorrideremo. Oppure resteranno

nascoste nella mente

da scoprire per sbaglio e con piacere,

sagome in chiaroscuro

ombre nella memoria.

Da PENSIERI NOTTURNI Capita che la notte

il battito del cuore cresca e il sonno

che di giorno aspettavo

passi – e resto sveglio.

Una nebbia confonde

le ragioni i ricordi

le mandrie sono nuvole

e gli alberi meduse.

Più in là in fondo alle briciole

mi aspettano una casa e il suo camino

ma il fumo forse è fuoco

e qui non c’è un sentiero.

Apro di nuovo gli occhi

e mentre osservo il buio

desidererei solo

il cuore farsi lento il soffio forte

e niente più pensieri

niente storie.

(continua in libreria…)