“Il bosco d’inverno”: l’incantata fiaba natalizia di Susanna Clarke

Dopo Jonathan Strange & il signor Norrell, – da cui è stata tratta l’omonima serie tv della BBC – e Piranesi, uscito 16 anni dopo l’acclamato esordio, Susanna Clarke torna con Il bosco d’inverno (Fazi, traduzione di Donatella Rizzati), un’opera che affascina e incanta, evocando direttamente la magica atmosfera del Natale.

Con una narrazione avvincente ma delicata, l’autrice trasporta lettrici e lettori in un universo in cui realtà e fantasia si intrecciano in modo sublime.

La trama si svolge intorno alle vicende della diciannovenne Merowdis Scott – una ragazza dall’incredibile capacità di comunicare con gli alberi e gli animali – e della sorella Ysolde, l’unica che sembra essere veramente in grado di comprenderla.

In un pomeriggio d’inverno, quando tutto è silenziosamente ricoperto di neve, Merowdis si trova di fronte a una serie di incontri inaspettati che la trattengono nella foresta fino al cadere delle tenebre, cambiando per sempre il corso della sua vita.

Un luogo incantato sospeso nel tempo e nello spazio, con i suoi segreti e le creature misteriose che lo popolano: è l’inizio di un viaggio meraviglioso, un palcoscenico per avventure straordinarie.

La narrazione di Clarke, con il suo stile elegante e poetico, offre un rifugio dalla frenesia quotidiana, è un invito a fermarsi per assaporare le connessioni con la natura e a riscoprire la meraviglia, e – in vista di un momento così speciale come quello delle festività -, il messaggio di Clarke risuona ancora più forte, ricordandoci di trovare momenti di pace e stupore nelle piccole cose che ci circondano.

Se il messaggio evocato dall’autrice sul valore della fantasia e dell’immaginazione come strumenti per esplorare e comprendere meglio noi stessi si dispiega chiaramente una pagina dopo l’altra, non meno importanti, per aiutare a scatenare l’immaginario, sono i disegni di Victoria Sawdon che accompagnano il testo. Ogni illustrazione è curata nei minimi dettagli, ogni tavola è un piccolo capolavoro.

Con la sua ambientazione invernale e fiabesca e il senso di meraviglia che pervade la storia, questa lettura è perfetta per questo periodo dell’anno, un tesoro prezioso da collezionare e donare.

Fotografia header: Susanna Clarke, nella foto di Sarah Lee