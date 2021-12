Lunario 2022: una filastrocca di Andrea Vitali per l’anno che verrà

Gennaio è un mese freddo

grigiastro e corrucciato

mai però, senza, l’anno

sarebbe cominciato

Febbraio è piccolino

tra i dodici è il bambino

vorrebbe somigliare

agli altri suoi compari

e ogni quattro anni

tenta di stare al pari

Marzo è un po’ pazzerello

già per definizione

è vanitoso e crede

di essere il più bello

così per punizione

viene mortificato

senza nessun preavviso

con più di un acquazzone

Aprile dorme tanto

alcuni afferman troppo

ma mentre lui sbadiglia

e poi torna a dormire

il mondo si risveglia

reinizia a rifiorire

Maggio porta amore

ne ha sì tanto in borsa

che quello che gli resta

se non sa più che farne

lo dona pure agli asini

che iniziano a ragliare

Giugno profuma d’acqua

di alghe e di altre cose

svetta su ogni altro

l’alito della rosa

coglila con cautela

attento alle sue spine

c’è chi vorrebbe giugno

un mese senza fine

Luglio sopporta tutto

bagnanti e motoscafi

paziente come pochi

ci lascia divertire

poi fa pagare a tutti

codesta libertà

con la sua greve, densa

cappa di umidità

Agosto aspetta solo

il primo temporale

visto che dopo il caldo

la pioggia non fa male

e gli sorride il bosco

anche se pare strano

nessuno l’ha mai visto

sembra una fantasia

ma il bosco a questo serve

a generar magia

Settembre fa migrare

pastori greggi e uccelli

mitiga l’aria e offre

tramonti tra i più belli

per ammirare i quali

bello è stare all’aperto

occhio, però, conviene

stare un po’ al coperto

Ottobre va in ciabatte

sa di castagne e funghi

cammina mani in tasca

i passi un po’ più lunghi

pensa ma non lo dice

ch’è proprio un gran peccato

come svolazzi il tempo

che appena cominciato

ecco è già finito

e tocca fare spazio

a chi bussa alla porta

con mano che parrebbe

esser di mano morta

Al sentir ciò Novembre

s’indigna e ne ha ragione

fole, leggende, storie

sono la sua prigione

sotto il suo cielo invece

stellato e compiacente

santi beati e morti

ballano allegramente

Perché poi c’è Dicembre

che chiude l’anno in gloria

decano del lunario

e fine della storia

c’è un vecchio con la barba

scortato da sei renne

che vola nel suo cielo

nell’occasion solenne

e anche chi si finge

scettico o diffidente

la notte di Natale

solo per un istante

leva lo sguardo in alto

cercando di vedere

la slitta di quell’uomo

passare e poi sparire.

L’AUTORE E I LIBRI – Andrea Vitali è nato e cresciuto a Bellano, paese affacciato sul lago di Como. Medico di professione, ha vinto numerosi premi per la sua attività di scrittore. Tra questi troviamo il premio Bancarella, vinto nel 2006 con La figlia del podestà, e il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009 vinto con Almeno il cappello, libro con il quale è arrivato anche finalista al premio Strega.

Scrittore prolifico, ha iniziato la sua attività letteraria nel 1990 con Il procuratore, un romanzo breve ispirato ai racconti di suo padre, e da quel momento non ha più smesso di scrivere, tanto da arrivare a più di sessanta pubblicazioni.

Nel suo ultimo romanzo, La gita in Barchetta (Garzanti), si intona una sinfonia di voci e di vicende che hanno fatto di Bellano il paese-mondo in cui tutti possono ritrovare qualcosa di sé. Per i lettori è l’irresistibile occasione di immergersi ancora una volta nell’intreccio sorprendente di storie che è la vita.