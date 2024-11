Saggi da leggere in classe alle superiori: tanti consigli per i docenti con Il Libraio Scuola

Nel nuovo numero della guida “Leggere il mondo” del progetto Il Libraio Scuola, tanti saggi suggeriti ai docenti delle scuole superiore da condividere in classe con studenti e studentesse, libri adatti alle nuove generazioni che possono rappresentare utili grimaldelli culturali per sollecitare e potenziare competenze…

Quante volte ci è capitato di imbatterci in un libro e di pensare: sarebbe bello leggerlo in classe? In questa nuova sezione di Leggere il mondo vi consigliamo alcuni saggi che possono rappresentare utili grimaldelli culturali per sollecitare e potenziare competenze.

Cominciamo con Argomentare, Watson!, un saggio che fin dal titolo lavora con ironia su una delle competenze trasversali più richieste già a partire dal biennio e, al tempo stesso, più difficili: l’argomentazione. Che sia serrata e non lasca, arricchita da connettivi efficaci e non piena di frasi paratattiche giustapposte… Eugenio Radin, laureato in Filosofia e addentro al mondo della comunicazione, presentando scene narrative e dialoghi tra Sherlock Holmes e Watson, introduce fallacie e strategie comunicative, che vengono poi spiegate in un paragrafo dedicato. Gli schemi a fine capitolo aiutano ulteriormente a fissare i punti-chiave dell’argomentazione.

L’apertura narrativa dei capitoli con un primo approccio induttivo, quindi l’enunciazione della regola, l’esemplificazione e lo schema finale rendono questo libro indicato a raggiungere anche coloro che trovano grandi difficoltà nell’argomentare.

Nel triennio è interessante proporre un dibattito aperto a partire dalla lettura di Studiare per amore, saggio in cui Nicola Gardini, celebre scrittore, professore, latinista e artista, omaggia lo studio, a partire da un approfondimento sull’etimologia della parola. Tra pagine autobiografiche e altre di serrata argomentazione, che rendono quest’opera ibrida, Gardini intende motivare i suoi lettori a un approccio allo studio che sia curioso, creativo e mai passivo.

Oltre a osservare gli strumenti fondamentali (a cominciare dall’importanza di un uso consapevole della lingua) e il contesto ideale per studiare, Gardini dona suggerimenti che possono poi essere personalizzati al meglio da ogni lettore.

Se vi siete sentiti chiedere almeno una volta a cosa serva l’algebra, Anche tu matematico è un libro perfetto per rispondere a questa domanda in modo efficace e pratico nel biennio. Roberto Vacca, da sempre attento alla divulgazione in ambito scientifico, tecnologico e matematico, propone piccoli problemi di vita quotidiana e spiega come le formule non nascano all’improvviso o richiedano una fredda applicazione, ma rappresentino invece uno strumento per migliorare la nostra quotidianità.

Passiamo quindi a due libri che consentono di trattare la storia da prospettive differenti, affiancando i manuali. Iniziamo con Il dono di Cadmo di Alessandro Magrini, indicato per il primo anno, quando si affronta la nascita della scrittura.

Anziché analizzare separatamente l’apporto dei vari popoli all’evoluzione della scrittura, è stimolante scoprire attraverso le fonti citate da Magrini la trasformazione (grafica e non solo) che le singole lettere hanno attraversato fino ad arrivare a noi. Saggio che unisce alla storia della scrittura numerosi rimandi all’archeologia e all’antropologia, testimoniando gli studi di Magrini nel campo della filologia classica e dell’egittologia, Il dono di Cadmo è diviso in paragrafi agili, titoli e sottotitoli che facilitano l’assegnazione delle parti per lavori di gruppo e lezioni in modalità “flipped classroom”.

E nel triennio, perché non affiancare allo studio manualistico della storia e della letteratura la lettura di Breve storia del libro (a modo mio)? Andrea Kerbaker, scrittore, direttore artistico e professore universitario, porta sulla carta una storia del libro dinamica, ironica e talvolta irriverente.

Il mondo degli amanuensi, la stampa, la censura controriformistica, mode e fortune del libro attraverso i secoli fin quasi ai giorni nostri: questo libro potrebbe accompagnare una classe dalla terza alla quinta, mostrando quanto la storia del libro rispecchi le tante trasformazioni socio-culturali, politiche, economiche e artistiche in atto, secolo per secolo.

Chiudiamo con un saggio storico-artistico avvincente, pieno di curiosità: Righe di Michel Pastoureau, massimo esperto di storia dei colori. Come precisato dal sottotitolo, questa è una storia culturale, perché, come si vedrà, indossare le righe o sceglierle per il proprio stemma araldico è già una dichiarazione d’intenti e richiede (cosa insospettabile per noi oggi) un certo coraggio. Saggio tematico corredato di immagini, Righe offre molteplici possibilità di impiego in UdA interdisciplinari che affianchino alla storia dell’arte la grafica, la storia della letteratura e la storia tout court.

L’AUTRICE – Gloria Maria Ghioni, insegnante di Lettere e fondatrice del sito Criticaletteraria.org (oltre che collaboratrice di diverse testate, tra cui il nostro sito), è consulente didattica del progetto Il Libraio Scuola.

IL NUOVO NUMERO DELLA GUIDA LEGGERE IL MONDO E IL PROGETTO IL LIBRAIO SCUOLA – Considerando cruciale il ruolo dei libri e delle storie nel percorso di crescita degli adolescenti, e fin dal suo esordio online nel 2014, la piattaforma ilLibraio.it dedica particolare attenzione, anche sui profili social del sito, a incentivare la lettura tra i più giovani e i dibattiti legati alla scuola e all’educazione.

L’obiettivo del progetto Il Libraio Scuola – partito nell’estate 2023 – è quello di proporre un luogo online interamente dedicato alla promozione della lettura nelle scuole superiori, accompagnato da uno strumento digitale innovativo, la guida periodica Leggere il mondo, per presentare alle insegnanti e agli insegnanti, e a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti, una selezione di letture e contenuti speciali. Oltre ad approfondimenti, notizie e consigli rivolti a docenti, educatori, famiglie, a chi lavora in biblioteca e in libreria e a chiunque si occupi di formazione.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Dopo i primi due numeri di Leggere il mondo e la partecipazione alla Bologna Children’s Book Fair e al Salone Internazionale del Libro di Torino con degli incontri dedicati, la guida torna con un nuovo numero, il terzo, in cui si dà spazio a circa 50 consigli di lettura, inseriti all’interno di 6 aree tematiche.

A Il Libraio Scuola si lega una newsletter dedicata, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. Non solo: in omaggio alle iscritte e agli iscritti alla newsletter, anche l’ebook di un classico della letteratura, I viaggi di Gulliver (Garzanti) di Jonathan Swift.

Il Libraio Scuola si collega inoltre al progetto Lettori si diventa di Salani, pensato dalla casa editrice del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, che torna con la sua quarta edizione, e ha già all’attivo centinaia di incontri organizzati nelle scuole di tutta Italia.