“Lezioni d’autore” in formato podcast che diventano libri: il progetto di Solferino

Anche la casa editrice Solferino (nel gruppo Rcs), guarda ai podcast con il progetto Parole per il presente, a cura di Alessandro Vanoli, storico, scrittore e divulgatore. Cresce, infatti, la necessità di avere a disposizione contenuti di qualità da fruire in formati diversi, che siano audio, cartacei o digitali. È in quest’ottica che Solferino, in collaborazione con il Corriere della Sera, dà vita a Solferino Accademia, “un nuovo progetto di podcast+libri”: “lezioni d’autore” in formato podcast di 50 minuti e brevi volumi che costituiranno una serie a parte all’interno della collana “i Solferini”.

Ogni anno usciranno due serie monografiche, in cui quattro diversi autori verranno chiamati a declinare uno stesso tema, come in un ideale percorso accademico. Ogni autore un podcast, ogni podcast un libro. I primi quattro podcast saranno online il 21 luglio 2022 (per un mese in esclusiva per gli abbonati del Corriere e in seguito su tutte le piattaforme) e ispireranno altrettanti volumetti, in libreria dall’autunno 2022.

Parliamo di Mostrology di Licia Troisi, che racconta i mostri che abitano le nostre culture e la nostra mente, di La scelta di Achille di Laura Pepe, un viaggio nell’universo antico e senza tempo del mito greco, di Vincitori e vinti di Tomaso Montanari, che presenta la storia dell’arte attraverso la traccia dei corpi marginali, degli esclusi, degli sconfitti, dei vinti in contrapposizione ai vincitori; e de Il corpo e le stelle di Luca Parmitano, il primo italiano al comando di una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale e, allo stesso tempo, il primo italiano a effettuare nell’ambito di quella missione una “passeggiata spaziale”.

Il progetto Accademia proseguirà in autunno con la seconda stagione di podcast: “Impero”: la giornalista Giovanna Pancheri, lo storico dell’età antica Giusto Traina, lo scrittore Andrea Tarabbia e il docente di Relazioni internazionali dell’Asia Orientale Giovanni Andornino racconteranno grandi imperi di tutte le epoche: quello americano e quello romano, quello russo e quello cinese.