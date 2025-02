Gli audiolibri di Camilleri e dei giallisti Sellerio, da Malvaldi a Manzini

Su Audible in arrivo in esclusiva oltre 70 audiolibri con il meglio dei gialli di autori Sellerio come Andrea Camilleri, Marco Malvaldi, Antonio Manzini e altri – I particolari e la lista dei titoli

Non solo Montalbano. E non solo romanzi. È stata immensa e poliedrica l’attività letteraria di Andrea Camilleri, tra gli scrittori contemporanei più conosciuti e amati in Italia.

Per i 100 anni dalla sua nascita, Audible ha deciso di celebrare l’amato scrittore siciliano mettendo a disposizione nel suo catalogo 30 audiolibri in esclusiva: dalle indagini del più celebre commissario italiano, Salvo Montalbano, ai romanzi storici; dai suoi scritti di denuncia ai titoli meno conosciuti al grande pubblico.

I primi sei audiolibri di Camilleri, Morte in mare aperto, La relazione, La strage dimenticata, Gita a Tindari, Il giudice Surra, La bolla di componenda saranno disponibili a partire dall’8 maggio.

Insieme ai nuovi titoli a firma Camilleri, Audible porterà in audio una selezione “del meglio della narrativa gialla della storica casa editrice Sellerio con oltre 70 titoli in arrivo a catalogo da marzo”.

Tra questi il recente romanzo La fame del cigno di Luca Mercadante letto dalla voce di Michele Albani per Audible. In un incontro speciale al Circolo dei Lettori di Torino, in programma il 19 marzo alle 18, autore e narratore esploreranno insieme i segreti del mestiere dello scrittore e di chi trasforma in voce le parole.

Il nuovo progetto Audible darà voce a un’ampia selezione di romanzi crime. Ascoltatrici e ascoltatori potranno tornare sulla scena dei delitti rocambolescamente risolti dalla banda del BarLume, la cui serie di successo è stata creata da Marco Malvaldi; rivivere i metodi investigativi al limite della legalità del vicequestore Rocco Schiavone di Antonio Manzini; scoprire, o riscoprire, le avventure della coppia ideata da Dolores Hitchens: l’investigatrice dilettante Miss Rachel e la sua inseparabile gatta Samantha; mettersi sulle tracce degli assassini insieme agli ispettori Morse e Spotorno di Colin Dexter e Santo Piazzese; immergersi nel mondo crime dellapenna inaspettatamente gialla di Alessandro Barbero.

A seguire l’elenco completo dei titoli Sellerio che diventeranno degli audiolibri disponibili in esclusiva su Audible.it:

-Brick for stone, Alessandro Barbero

-Romanzo russo, Alessandro Barbero

-Gli arancini di Montalbano, Andrea Camilleri

-Il birraio di Preston, Andrea Camilleri

-Il campo del vasaio, Andrea Camilleri

-Il cuoco dell’Alcyon, Andrea Camilleri

-Il gioco degli specchi, Andrea Camilleri

-Il giudice Surra, Andrea Camilleri

-Il metodo Catalanotti, Andrea Camilleri

-Il re di Girgenti, Andrea Camilleri

-Il sorriso di Angelica, Andrea Camilleri

-L’altro capo del filo, Andrea Camilleri

-L’età del dubbio, Andrea Camilleri

-L’odore della notte, Andrea Camilleri

-La banda Sacco, Andrea Camilleri

-La bolla di componenda, Andrea Camilleri

-La caccia al tesoro, Andrea Camilleri

-La concessione del telefono, Andrea Camilleri

-La coscienza di Montalbano, Andrea Camilleri

-La danza del gabbiano, Andrea Camilleri

-La giostra degli scambi, Andrea Camilleri

-La gita a Tindari, Andrea Camilleri

-La guerra privata di Samuele, Andrea Camilleri

-La paura di Montalbano, Andrea Camilleri

-La pazienza del ragno, Andrea Camilleri

-La piramide di fango, Andrea Camilleri

-La pista di sabbia, Andrea Camilleri

-La relazione, Andrea Camilleri

-La scomparsa di Patò, Andrea Camilleri

-La strage dimenticata, Andrea Camilleri

-Le ali della sfinge, Andrea Camilleri

-Morte in mare aperto, Andrea Camilleri

-Un covo di vipere, Andrea Camilleri

-Un sabato, con gli amici, Andrea Camilleri

-Una voce di notte, Andrea Camilleri

-Vi scriverò ancora, Andrea Camilleri

-Al momento della scomparsa la ragazza indossava,Colin Dexter

-Il gioiello che era nostro, Colin Dexter

-Il giorno del rimorso, Colin Dexter

-Il mistero del terzo miglio, Colin Dexter

-Il segreto della camera 3, Colin Dexter

-L’ultima corsa per Woodstock, Colin Dexter

-La fanciulla è morta, Colin Dexter

-La strada nel bosco, Colin Dexter

-La morte mi è vicina, Colin Dexter

-Le figlie di Caino, Colin Dexter

-La gatta ha dato l’allarme, Dolores Hitchens

-La gatta ha visto tutto, Dolores Hitchens

-A bocce ferme, Marco Malvaldi

-Bolle di sapone, Marco Malvaldi

-Il gioco delle tre carte, Marco Malvaldi

-Il re dei giochi, Marco Malvaldi

-Il telefono senza fili, Marco Malvaldi

-La battaglia navale, Marco Malvaldi

-La morra cinese, Marco Malvaldi

-Sei casi al BarLume, Marco Malvaldi

-Chi si ferma è perduto, Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

-La regina dei sentieri, Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

-07/07/2007, Antonio Manzini

-Ah l’amore l’amore, Antonio Manzini

-Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, Antonio Manzini

-ELP, Antonio Manzini

-Era di maggio, Antonio Manzini

-Fate il vostro gioco, Antonio Manzini

-Gli ultimi giorni di quiete, Antonio Manzini

-Il passato è un morto senza cadavere, Antonio Manzini

-L’anello mancante, Antonio Manzini

-La giostra dei criceti, Antonio Manzini

-La mala erba, Antonio Manzini

-Le ossa parlano, Antonio Manzini

-Pulvis et umbra, Antonio Manzini

-Rien ne va plus, Antonio Manzini

-Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?, Antonio Manzini

-Vecchie conoscenze, Antonio Manzini

-La fame del cigno, Luca Mercadante

-Blues di mezz’autunno, Santo Piazzese

-I delitti di via Medina-Sidonia, Santo Piazzese

-Il soffio della valanga, Santo Piazzese

-La doppia vita di M. Laurent, Santo Piazzese