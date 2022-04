Come partecipare al bookclub digitale dedicato al thriller “Le notti senza sonno”

Il 26 aprile è in programma l’uscita de “Le notti senza sonno”, thriller d’esordio di Gian Andrea Cerone, ambientato a Milano. Per l’occasione debutta un apposito bookclub digitale, in collaborazione con la casa editrice per fornire a lettrici e lettori, nel corso della lettura, contenuti esclusivi e inediti. Ecco come partecipare

Il bookclub dedicato a Le notti senza sonno conta sul supporto di @libriamociblog (progetto gestito da Chiara Boniardi e Matteo Taino, appassionati di romanzi di genere e noir, e con all’attivo già diversi gruppi di lettura), di @una.bionda.tanti.libri (sul suo profilo Instagram Enrica propone consigli di lettura di tutti i generi, con una particolare attenzione dedicata ai thriller) e @lenotti_bianche (Ludovica Giuliani della libreria Le notti bianche di Vigevano, molto attiva sui social, dal canto suo offrirà non solo la possibilità di acquistare le copie firmate del romanzo, ma anche il punto di vista del mondo delle librerie, che sarà parte dell’esperienza di lettura del gruppo).

La lettura di gruppo partirà il 26 aprile e si protrarrà fino al 25 maggio, data per cui è prevista una diretta con l’autore e l’incontro di chiusura e confronto finale del gruppo. Chiunque voglia partecipare può iscriversi qui al gruppo Telegram dedicato: ogni lettrice e lettore avrà la possibilità di interagire con i bookstagrammer e gli altri iscritti, scambiarsi opinioni di lettura, partecipare a sondaggi e porgere domande all’autore (che saranno raccolte in vista della diretta finale) e accedere ad alcuni contenuti esclusivi sul romanzo.