In viaggio in camper verso il Salone del libro di Torino

Anche quest’anno, un camper allestito a studio di registrazione itinerante si sta muovendo verso il Salone Internazionale del Libro di Torino. Alla guida, anche questa volta c’è Margherita Schirmacher, protagonista di Parole leggere in camper, un viaggio on the road, oltre che un podcast Original RaiPlay Sound.

Nel mese di aprile, il camper attraverserà l’Italia — dal Lazio, passando per l’Emilia-Romagna e la Lombardia, fino al Piemonte — per incontrare, in sette puntate, autrici e autori ospiti del Salone, che con le parole lavorano ogni giorno: scrivendo libri, canzoni o poesie.

Partenza da Ostia con la cantautrice e illustratrice Giulia Ananìa, autrice di Rotaie (RedStar Press), poi a Roma con l’autrice di Magnifico e tremendo stava l’amore (Einaudi) Maria Grazia Calandrone, per poi salire alla Cascina Barbàn, ad Alessandria, con Maurizio Carucci, leader degli Ex Otago, che ha raccontato la sua storia in Non esiste un posto al mondo (Harper Collins Italia).

Nella quarta puntata a salire a bordo, a Cesena, sarà la poetessa Mariangela Gualtieri, con la sua ultima opera illustrata, Album per pensare e non pensare, Bompiani. Dopo di lei sarà la volta di Andy (ex Bluvertigo) e Lory Muratti a Monza – autori di L’ora delle distanze, Miraggi Edizioni. E poi ancora, ospite sarà lo scrittore Enrico Brizzi, autore di Due (Harper Collins Italia), e infine di Rita Pavone, autrice di Gemma e le altre (La Nave di Teseo).

Il podcast, a cura di Ticket to Read con Enrico Orlandi, accenderà i microfoni città dopo città e con una puntata settimanale racconterà il legame tra scrittura e musica leggera, tra ciò che si legge e ciò che si ascolta.

Una volta arrivati al Salone, dal 15 maggio il camper si trasformerà in uno spazio di ascolto live del podcast e di incontri con autrici e autori: ogni giorno ospiterà incontri, che avranno protagonisti, tra gli altri, Giulia Ananìa, Andy, Lory Muratti, Massimo Zamboni, Guido Catalano, Guido Vitiello, Alessio Arena, Vins Gallico, Enzo Mancini e altri. Non mancheranno anche autori e autrici di podcast per RaiPlay Sound, come Michele Bitossi, Gianni Bissaca e Christian Nasti.