“Amioe. Il manuale del cörsivoe”: il libro di Elisa Esposito, “prof di corsivo” su TikTok, fa discutere

Per settimane, a inizio estate e poi nei mesi successivi, si è parlato di “corsivo“, quella parlata cadenzata e strascicata, simile a una cantilena, che parodizza l’accento milanese e che ha spopolato prima su TikTok e poi al di fuori della piattaforma, generando non poche opinioni e polemiche.

Il volto più associato a questa tendenza, che già era presente su TikTok, è sicuramente quello di Elisa Esposito, la 19enne che è in breve tempo diventata “prof di cörsivœ“, insegnando sul social (e non solo) come pronunciare al meglio diverse frasi.

La sua popolarità è aumentata nel corso dei mesi, e a oggi Elisa Esposito ha 1.2 milioni di follower su TikTok e più di 390mila su Instagram. La viralità dei suoi video aveva raggiunto un picco nei mesi scorsi, portando con sé inevitabili discussioni sul senso di questo modo di parlare, che è rimbalzato su tutti i social per finire anche in programmi televisivi (emblematico il caso di Propaganda Live), trasmissioni radiofoniche e articoli di giornale.

Un altro tassello si aggiunge ora alle possibilità di dibattito: Elisa Esposito pubblica infatti con Mondadori Electa Amioe. Il manuale del cörsivoe.

Lo ha annunciato lei stessa sui social: “È da mesi che lavoro a questo progetto e sono contentissima di renderlo pubblico anche a voi, aspettavo questo giorno più di qualunque altro”, scrive la giovane su Instagram, aggiungendo: “Il cörsivœ ormai è diventato così virale che le lezioni su TikTok non bastavano più per insegnarvelo, perciò ho deciso di creare un vero e proprio ‘MANUALE DEL CÖRSIVŒ’”.

Quella che è nata quindi come una moda, una parodia di uno strano modo di parlare (che alcuni facevano risalire per esempio a canzoni di Rkomi, Blanco o Madame), una leggera presa in giro al modo in cui (si dice) parlino molte ragazze e ragazzi di Milano e dintorni, si trasforma addirittura in una “lingua”, che segue delle norme precise.

“All’interno di questo libro scoprirete le regole grammaticali e consigli su come parlare in cörsivœ come la pröf”, sottolinea l’autrice.

La ragazza è nota proprio per le sue “lezioni di corsivo” e per mostrare ironicamente come allungare e trascinare al meglio le vocali delle parole, creando l’effetto tipico della parlata: per questo ha preso il nome di “prof di corsivo”.

Non è necessario sottolineare come il corsivo non abbia davvero la pretesa di essere una lingua vera: è un trend che si è diffuso tra i giovanissimi e che ha trovato in Elisa una cassa di risonanza particolarmente potente, come dimostra il fatto che questa parlata è diventata famosa anche al di fuori di TikTok, raggiungendo anche chi, inevitabilmente, non ne capisce il senso e non la trova divertente.

I commenti sotto al post Instagram sono già più di mille, per quello che sicuramente sarà un prodotto molto dibattuto, ideato sulla scia di una grande popolarità e che, proprio per questo motivo, può andare incontro a opinioni tra loro molto diverse.