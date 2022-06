E tu sai parlare in “corsivo”?

Può sembrare una cantilena, una parlata un po’ milanese un po’ annoiata, un accenno di canzone intonata a metà, uno “sbiascicare” lento e ondeggiante (che sembra nascere dal voler prendere in giro il dialetto milanese). Descriverlo, come ben si evince, non è semplice. L’unica cosa da fare è ascoltarlo.

Stiamo parlando del corsivo, un nuovo modo di esprimersi che spopola su TikTok, piattaforma che ormai quasi ogni mese ci regala una nuova tendenza su cui restare aggiornati.

Ma cerchiamo di capire un po’ meglio questo fenomeno. Come si parla e chi parla in corsivo?

Se rispondere alla prima domanda non è semplicissimo (ma ci sono dei video in cui viene insegnato come fare, con tanto di esercitazioni, come quelli della TikToker Elisa Esposito, seguita da 700mila follower e apparsa anche a Propaganda Live su La7), la seconda invece è di facile risoluzione.

Naturalmente è la generazione Z la prima promotrice di questo nuovo linguaggio. Da un punto di vista linguistico, infatti, non è una novità che il gergo “giovanilese” sia mutevole, e che ogni generazione trovi sempre nuove forme per esprimere la propria identità e unicità. Proprio su ilLibraio.it, non troppo tempo fa, raccontavamo di come nel lessico dei più giovani fossero entrate parole come “bufu” ed “eskere“, sulla scia dei cantati della Dark Polo Gang.

E anche in questo caso, l’origine di questo modo di parlare sembra provenire dall’ambito musicale. Basta ascoltare una canzone di personaggi famosi come Blanco, Rkomi, Madame e Tha Supreme per farsene un’idea.

Secondo il Post, inoltre, “alcuni sostengono che la parlata in corsivo sia diventata popolare grazie alla canzone Spigoli dello youtuber italiano Peter Ace, che su TikTok è stata ripresa in decine di migliaia di video”. Mentre per Money.it “l’accenno su internet di parlato in corsivo risale a un tweet di TrackDroppa, che scriveva nel 2009: Voice so smooth its like I’m singing in cursive“.

Sempre su TikTok l’hashtag #corsivo ha superato le 24 milioni di visualizzazioni, sintomo di una moda ormai avviata che coinvolge un numero sempre più alto di persone. E, probabilmente, tra poco, non soltanto i giovani…