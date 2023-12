Una promozione ebook tutta dedicata ai libri di Ilaria Tuti su Teresa Battaglia

Nei principali negozi online, per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook, arriva una promozione da non mancare, tutta dedicata a Ilaria Tuti, una delle scrittrici italiane più amate negli ultimi anni, ideatrice di un personaggio unico come Teresa Battaglia, protagonista della fortunata serie (diventata anche una fiction Rai di successo) che prende il via con Fiori sopra l’inferno (Longanesi).

Dal 14 al 16 dicembre, i primi tre ebook della serie saranno in offerta a 2,99€.

Non solo: la friulana Ilaria Tuti ha da poco regalato ai suoi lettori un racconto dal titolo La ragazza dagli occhi di carta…

Qui i particolari sull’offerta:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC