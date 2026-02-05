Oltre 70 ebook a tema sportivo in sconto in occasione delle Olimpiadi invernali 2026

Il 6 febbraio iniziano i XXV Giochi olimpici invernali, un’edizione speciale che avrà come sedi principali Milano e Cortina d’Ampezzo.

E tra una partita di hockey su ghiaccio (sempre più presente tra gli sport romance), un’esibizione di pattinaggio e un slalom gigante, per celebrare la bellezza e l’importanza dello sport nella cultura moderna, nei principali negozi online, fino al 22 febbraio (giorno di chiusura della manifestazione), saranno in offerta moltissimi titoli a tema sportivo in formato ebook.

Tra i libri digitali in sconto – fino al 50% -, troviamo storie in cui la montagna è protagonista come 4810 – Il Monte Bianco, le sue storie, i suoi segreti di Paolo Paci (Corbaccio) e Ritorno ai monti di Reinhold Messner (Corbaccio); ma anche vicende personali come quelle raccontate in Magnifici perdenti di Joe Mungo Reed (Bollati Boringhieri) e Demoni di Alessandro Alciato (Vallardi).

Non mancano poi i racconti di grandi campionesse e campioni: da Come un fulmine di Usain Bolt (tre60) a Codice Jury di Jury Chechi (Longanesi), passando per One Life di Megan Rapinoe (Garzanti) e Bad As I Wanna Be di Dennis Rodman (Limina).

Insomma, tante possibilità in offerta per celebrare lo sport e le sue storie…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

