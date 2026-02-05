Promo Ebook sport
Oltre 70 ebook a tema sportivo in sconto in occasione delle Olimpiadi invernali 2026

di Redazione Il Libraio 05.02.2026

Fino al 22 febbraio, in occasione dei XXV Giochi olimpici invernali, ecco una promozione speciale con moltissimi ebook a tema sportivo: oltre 70 storie da leggere durante le Olimpiadi, tra cui “Ritorno ai monti” di Reinhold Messner, “Come un fulmine” di Usain Bolt e “Codice Jury” di Jury Chechi – I particolari

Il 6 febbraio iniziano i XXV Giochi olimpici invernali, un’edizione speciale che avrà come sedi principali Milano e Cortina d’Ampezzo.

E tra una partita di hockey su ghiaccio (sempre più presente tra gli sport romance), un’esibizione di pattinaggio e un slalom gigante, per celebrare la bellezza e l’importanza dello sport nella cultura moderna, nei principali negozi online, fino al 22 febbraio (giorno di chiusura della manifestazione), saranno in offerta moltissimi titoli a tema sportivo in formato ebook.

Tra i libri digitali in sconto – fino al 50% -, troviamo storie in cui la montagna è protagonista come 4810 – Il Monte Bianco, le sue storie, i suoi segreti di Paolo Paci (Corbaccio) e Ritorno ai monti di Reinhold Messner (Corbaccio); ma anche vicende personali come quelle raccontate in Magnifici perdenti di Joe Mungo Reed (Bollati Boringhieri) e Demoni di Alessandro Alciato (Vallardi).

Non mancano poi i racconti di grandi campionesse e campioni: da Come un fulmine di Usain Bolt (tre60) a Codice Jury di Jury Chechi (Longanesi), passando per One Life di Megan Rapinoe (Garzanti) e Bad As I Wanna Be di Dennis Rodman (Limina).

Insomma, tante possibilità in offerta per celebrare lo sport e le sue storie…

Qui i particolari sull’offerta ebook:

