Quale sarà il futuro del mercato degli audiolibri? Il 12 febbraio una conferenza online

L’industria degli audiolibri cresce rapidamente. Con contenuti innovativi, offerte in abbonamento in evoluzione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, il settore affronta diverse sfide: come possono gli editori rafforzare la loro posizione in un mercato così dinamico? Il 12 febbraio la conferenza online “All About Audio Italy”, promossa da Bookwire – Ecco i protagonisti, e come partecipare

Dopo All About Audio 2024 (incentrato sul mercato francese), Bookwire, azienda che si occupa di tecnologie per il settore editoriale (fondata nel 2010 a Francoforte come azienda di servizi per la distribuzione editoriale di ebook e contenuti digitali), prosegue la sua serie di eventi online. Questa volta, il focus sarà sul mercato italiano dell’audio.

Il prossimo appuntamento “All About Audio Italy” si terrà infatti il 12 febbraio, online, dalle 10 alle 13 (qui il link per registrarsi).

L’industria dell’audio cresce rapidamente in Italia e a livello internazionale, e in questo contesto gli audiolibri si sono affermati come un formato complementare rispetto al cartaceo, riflettendo il cambiamento nelle abitudini di consumo.

Nella presentazione della conferenza online si spiega: “Con contenuti innovativi, offerte in abbonamento in continua evoluzione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, il settore affronta sfide entusiasmanti: come possono gli editori rafforzare la loro posizione in un mercato così dinamico? E quale sarà il futuro del mercato audio in Italia e oltre?“.

L’evento, che sarà introdotto da Jens Klingelhöfer, CEO di Bookwire, e Marco Ferrario, Direttore di Bookwire Italia, e moderato da Giulia Lo Monaco, Head of Audio per l’Italia e i mercati spagnoli in Bookwire, offrirà ai partecipanti interventi ispiratori sui trend attuali e temi cruciali del mondo audio.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Tra gli interventi previsti, quelli di Bruno Giancarli di AIE, che presenterà dati aggiornati sul mercato italiano dell’audiolibro, con alcuni approfondimenti sulle abitudini di ascolto; Juan Baixeras (Audible), che interverrà su Capire il mercato italiano degli audiolibri: sviluppi e opportunità, specificità e analogie con i mercati vicini, offrendo approfondimenti sullo sviluppo del mercato italiano degli audiolibri, con un confronto tra somiglianze e differenze rispetto ai mercati internazionali; Ramona Palumbo (Disney) e Matteo Fabrini (Faba), in un panel dedicato ai contenuti sonori per bambini, parleranno di come attirare l’attenzione dei più piccoli con forme di intrattenimento senza schermo; Marco Novali (Storytel) presenterà alcune soluzioni adottate dalla piattaforma con l’utilizzo dell’IA per migliorare e estendere l’esperienza degli ascoltatori.

Miriam Spinnato (Mondadori), Gianluca Mazzitelli (Salani), Sergio Polimene (Emons) e altri protagonisti del mercato digitale condivideranno le loro esperienze e aspettative sulle principali tendenze previste per il 2025; Francesca Valenti (Rakuten Kobo) analizzerà l’evoluzione delle abitudini di lettura in Italia con la diffusione degli audiolibri.