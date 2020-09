Un convegno online sul futuro della scuola e il nuovo ambiente digitale “io+” di Giunti

Sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 18, in streaming su Giuntiscuola.it e sui social (l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria entro il 2 ottobre), docenti ed esperti, tra cui Christian Raimo, Maria Ranieri, Cesare Cornoldi e Barbara Cunsolo, si chiederanno cosa significa quest’anno ripartire verso una scuola sempre più inclusiva, aperta e appassionante. Il convegno online promosso da Giunti Scuola arriva in un momento molto delicato per il mondo dell’istruzione, dopo i mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria.

La pandemia ha costretto il sistema scolastico ad adottare soluzioni tecnologiche e didattica a distanza in grande fretta e spesso con difficoltà. Adesso è il momento di ripartire con un nuovo anno e, come si spiega nella presentazione, il convegno “Star bene a scuola” prenderà il via dal cuore delle discipline didattiche più classiche per fornire spunti e strumenti operativi a tutti i docenti e educatori impegnati nella sfida della ripartenza.

Sarà anche presentata una novità per la “comunità educante”, una piattaforma che si propone di cambiare il rapporto tra docente e contenuti. Parliamo del nuovo ambiente digitale “io+” di Giunti Scuola. Come si spiega sempre nella presentazione, l’esigenza di sviluppare relazioni dei docenti, che hanno sempre più bisogno di uno spazio adatto, anche fuori dalla scuola, per confrontarsi su buone pratiche ed esperienze, ha portato Giunti a lavorare nell’ultimo anno alla progettazione di un nuovo ambiente digitale pensato per rispondere alle esigenze di ogni singolo utente e in grado di offrire a ciascuno un’esperienza personalizzata. In cosa consiste “io+”? In una raccolta di materiali ragionati e facili da reperire e organizzare: schede, articoli, attività, approfondimenti; materiali presentati con un format inedito, a disposizione degli insegnanti, per una didattica più flessibile e integrata. Ciascuno potrà tracciare percorsi personalizzati incrociando temi e discipline. Gli abbonati inoltre entrano a far parte di una community, dove poter scambiare e condividere contenuti, confrontarsi, entrare in contatto con esperti e altri operatori della comunità.