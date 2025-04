“Tecnologie e Intelligenza Artificiale per l’editoria”: il convegno al Salone del libro di Torino

Se ne parla ogni giorno, in ogni ambito professionale ed economico, e se ne parla da tempo (anche troppo?) anche nel mondo del libro: non a caso, il 14 maggio, dalle ore 14 alle 18, alle OGR di Torino, il Salone del libro promuove un convegno sul tema Tecnologie e Intelligenza Artificiale per l’editoria, pensato per gli editori e gli operatori del settore, “per affrontare in modo mirato e approfondito le tematiche più rilevanti per il futuro” (qui dettagli e informazioni).

Nella presentazione si spiega che, seguendo il modello delle principali fiere internazionali, questa nuova iniziativa intende dunque offrire “un’occasione di aggiornamento e confronto su questioni strategiche e tecnologiche”.

Per la prima edizione, il focus non poteva che essere sull’Intelligenza Artificiale: “un tema cruciale per comprendere come le case editrici la stanno già utilizzando, come potrebbero sfruttarla meglio e quali sono le implicazioni etiche e legali“.

Dall’ottimizzazione dei processi produttivi alla gestione dei dati e alla promozione editoriale, fino alle delicate questioni legate ai diritti e alla responsabilità culturale, “il convegno analizzerà con esperti e professionisti del settore i cambiamenti in corso e le opportunità da cogliere”. Gli editori coinvolti nel panel, inoltre, illustreranno se e come stiano implementando l’IA nei loro processi produttivi e promozionali.

Si inizia alle ore 14: Alessandro Magno e Monica Nardi modereranno il panel L’AI al servizio dell’editore: ottimizzare i flussi interni, la comunicazione e la promozione del libro.

Alle 14.20 Alberto Puliafito spiegherà “come orientarsi fra gli strumenti, personalizzare l’intelligenza artificiale”, e presenterà una panoramica sui tipi di AI che esistono (“come sceglierle, come inserirle in maniera efficace nel flusso di lavoro quotidiano degli editori”).

E ancora: Come l’AI può supportare la selezione, la redazione e la valutazione dei testi?: ne parleranno Fabio Ferlin (Marsilio), Marco Sbrozi (Hoepli) e Maria Vittoria Alfieri (Brickslab).

Su L’AI per i metadati e le vendite. Interpretare i dati di mercato per intercettare per tempo i trend più significativi interverranno Monica Manzotti e Simonetta Pillon, mentre Ronald Schild si dedicherà al tema Dall’intuizione al dato: come l’AI cambia la previsione delle tendenze editoriali.

Con Luna Bianchi di Immanence ci si soffermerà su Oltre l’automazione: responsabilità etica e culturale dell’editore nell’era dell’AI, e di AI e editoria: diritti, doveri e zone grigie parlerà invece Beatrice Cunegatti (IT Law Firm).