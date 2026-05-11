lettrice legge ebook in giardino, leggere in estate
Ebook e digitale

A causa di distrazioni e interruzioni, sempre più spesso la lettura in ebook è discontinua (e non pochi abbandonano i testi che richiedono “troppo sforzo”)

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 11.05.2026

Una ricerca di Amazon Kindle studia come stanno cambiando le abitudini di lettura delle italiane e degli italiani, indagando il tempo dedicato ai libri digitali, le interruzioni che influenzano la lettura di ebook e l’utilizzo di modalità flessibili e personalizzate offerte dai supporti digitali. In un contesto in cui la quotidianità è sempre più veloce e frammentata, è in crescita l’impatto (negativo) di distrazioni e interruzioni. Non solo: una percentuale non bassa del campione dichiara di aver abbandonato libri che stava apprezzando “perché proseguire richiedeva troppo sforzo”. Non solo: alle lunghe sessioni continuative si affiancano momenti più brevi distribuiti nel corso della giornata… – I particolari

In un contesto in cui la quotidianità è sempre più veloce e frammentata, Amazon Kindle ha analizzato come stanno cambiando le abitudini di lettura delle italiane e degli italiani, indagando il tempo dedicato ai libri, le interruzioni che influenzano la lettura e l’utilizzo di modalità flessibili e personalizzate offerte dai supporti digitali.

I risultati della ricerca evidenziano un dato chiaro: gli italiani leggono con costanza, ma sempre più spesso in modo discontinuo. “Ogni sessione di lettura comporta in media sei minuti persi a rileggere o rielaborare il testo, principalmente a causa di distrazioni e interruzioni che fanno perdere il filo e affaticamento visivo”. Considerando una media di quattro sessioni a settimana, questo equivale a circa 22 ore all’anno.

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Il 53% del campione legge ebook ogni giorni (il 97% una volta a settimana), ma c’è chi abbandona i testi più complessi

Il legame con la lettura rimane comunque molto forte: quasi tutte le italiane e gli italiani leggono almeno una volta a settimana (97%) e oltre la metà lo fa quotidianamente (53%), ma mantenere continuità è sempre più complesso. Quasi due terzi dei lettori (63%) dichiarano di dover rileggere passaggi per comprenderli pienamente, con più della metà (53%) che indica distrazioni e interruzioni come la causa principale che compromette la qualità della lettura.

Questo si riflette anche sul comportamento: tra chi si trova a dover rileggere, uno su cinque (20%) afferma che questo allunga significativamente i tempi e un quarto (25%) ha abbandonato libri che stava apprezzando perché proseguire richiedeva troppo sforzo. Tuttavia, i libri lasciati a metà diventano una fonte di frustrazione silenziosa.

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Più letture brevi nel corso della giornata e meno “full immersion”

Le abitudini di lettura stanno quindi evolvendo: alle lunghe sessioni continuative si affiancano momenti più brevi distribuiti nel corso della giornata. Quasi la metà dei lettori evita di leggere quando è stanca o stressata (49%) o sceglie momenti dedicati per concentrarsi meglio (40%).

Alcuni suddividono la lettura in sessioni più brevi (18%), mentre per altri cresce l’attenzione verso strumenti che consentono di adattare l’esperienza ai propri ritmi e alle proprie necessità: già oggi, infatti, c’è chi utilizza modalità di visualizzazione personalizzate (11%).

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Questa esigenza è particolarmente evidente tra i più giovani: tra i lettori della Gen Z, la maggioranza si dichiara frustrata quando gli strumenti di lettura non si adattano al proprio modo di leggere (59%) e trova difficile mantenere continuità tra distrazioni e impegni quotidiani (69%).

Quando però la lettura riesce ad adattarsi meglio alle esigenze individuali, l’impatto è immediato: chi utilizza funzionalità di personalizzazione percepisce la lettura come meno stancante (39%), la trova più piacevole (31%) e legge più frequentemente (13%).

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