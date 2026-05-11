Gli audiolibri più ascoltati degli ultimi 10 anni: ecco la classifica di Audible

Negli ultimi anni abbiamo spesso parlato di come il pubblico di lettrici e lettori italiani abbia aggiunto tra le sue abitudini quella di ascoltare gli audiolibri – e non caso, nel 2026 si registra un aumento del 2% di fruitrici e fruitori.

Ora, in occasione dei 10 anni di Audible.it – società Amazon protagonista nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio – al Salone del Libro di Torino (venerdì 15 maggio, alle ore 16, in Sala Viola) si terrà un evento speciale dal titolo Dieci anni di audiolibri in italiano con Rachel Ghiazza, Responsabile dei contenuti di Audible, che ripercorrerà l’evoluzione dell’audiolibro in Italia e Francesco Pannofino, voce celebre della saga di Harry Potter, che leggerà dal vivo alcuni estratti della storia del maghetto.

Gli audiolibri più ascoltati negli ultimi dieci anni su Audible.it

La classifica degli audiolibri più ascoltati su Audible.it da maggio 2016 a maggio 2026 conferma alcuni dei trend che hanno attraversato questo decennio: l’interesse degli italiani e delle italiane per la narrativa letteraria, e i grandi classici, passando per le nuove tendenze dell’anno che premiano il genere fantasy e quello della fantascienza.

Non stupisce vedere al vertice il primo audiolibro della saga che ha appassionato milioni di persone nel mondo, Harry Potter e la pietra filosofale di J.K.Rowling, letto proprio da Pannofino. Seguono al secondo e terzo posto altre due saghe capaci di attraversare epoche e unire generazioni e sensibilità:L’amica geniale di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto, primo capitolo della quadrilogia che ha conquistato lettrici, lettori, ascoltatrici e ascoltatori in tutto il mondo; e I leoni di Sicilia di Stefania Auci, grande saga familiare che racconta l’ascesa dei Florio nella Sicilia dell’Ottocento, con la profonda voce di Ninni Bruschetta.

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Non mancano poi titoli intramontabili, come Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, letto da Paola Cortellesi e Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas con la voce di Moro Silo. Legami, memoria, autodeterminazione e rinascita: tra le preferenze degli utenti anche storie più intime e contemporanee come Le otto montagne di Paolo Cognetti, letto da Jacopo Venturiero; La portalettere di Francesca Giannone con la voce di Sonia Barbadoro, Il colibrì di Sandro Veronesi, letto da Fabrizio Gifuni e Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto, autore e narratore.

I titoli più ascoltati nel 2026 su Audible

Sul podio degli audiolibri più ascoltati nel 2026 ci sono Cesare: La conquista dell’eternità, di Alberto Angela, letto da Andrea Failla, seguito da Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi, letto da Roberto Attias e Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, narrato da Moro Silo. Nella top 10 degli audiolibri più ascoltati, spazio anche al fantasy con L’impero dell’alba di Jay Kristoff.