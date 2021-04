L’ode alla resilienza di Michael Stipe, tra fotoritratti e tracce audio

In libreria il volume fotografico “Michael Stipe” curato dall’omonimo artista, in cui il contenuto visivo (con ritratti ispirati alla situazione generata dalla pandemia) si completa di quello sonoro (scansionabile tramite QR Code) grazie alla collaborazione, in fase di pubblicazione e di distribuzione mondiale, di due publisher italiani – I dettagli (e gli scatti)

170 fotografie scattate da Michael Stipe come riflessioni sulla pandemia e 16 tracce audio realizzate dalla voce stessa dell’artista per svelare i retroscena alla base del libro, fruibili scansionando un QR code e sviluppate in collaborazione con GOODmood Editore: ecco com’è strutturato il nuovo libro della voce degli amatissimi R.E.M. (band americana scioltasi da tempo), il terzo pubblicato dalla casa editrice Damiani per l’artista.

Tilda Swinton, John Giorno, Joan Jonas, Kirsten Dunst, Beth Ditto, Gus Van Sant, Aaron Taylor-Johnson, Helena Christensen, Michèle Lamy e Sophie Calle sono alcuni dei numerosi soggetti ritratti dall’autore e fotografo.

Inoltre, attraverso il QR code già menzionato, si accede gratuitamente a dei contenuti sonori che approfondiscono e rafforzano i concetti sottesi dalle immagini, grazie a un sound design e a una piattaforma di distribuzione sviluppati apposta dal partner tecnico GOODmood, editore digitale leader in Italia nella produzione di audiobook e che nel 2020 ha lanciato la piattaforma 4tracce.fm.

L’idea di GOODmood è stata quella di sviluppare e trattare il progetto come un podcast, comprendendo le esigenze artistiche di Stipe e cogliendone i sentimenti e lo spirito: tutti i racconti che l’artista ha divulgato nelle tracce audio, infatti, sono collegati alle immagini più rappresentative racchiuse nel libro e lo rendono unico nel suo genere.

Attraverso la tecnica del ritratto, Stipe affronta nel volume i concetti della resilienza e della vulnerabilità umana ispirati a una riflessione sui fatti scaturiti dalla pandemia da Covid-19, in un’opera che si configura come un’ode alla forza e allo spirito di adattabilità dell’essere umano del XXI secolo, e che è stata pubblicata e distribuita in tutto il mondo grazie alla collaborazione di due publisher italiani.

Michael Stipe (di cui è disponibile anche una Collector’s Edition in tiratura limitata di 30 copie, corredata da una copertina-scultura realizzata artigianalmente, firmata e numerata da Michael Stipe) è infatti un volume cartonato in lingua inglese, la cui presentazione in anteprima mondiale è disponibile sul sito www.icamilano.it.

Fotografia header: Caroline Wallner and Lucille Reback, © Michael Stipe