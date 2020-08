“Riscatti. Archivio fotografico delle foto perdute” è il libro di Ivana Marrone che raccoglie antiche fotografie per dare loro una nuova storia: con la collaborazione di scrittori e scrittrici, giornaliste e cantautori, l’autrice ha dato vita a un album dei ricordi che raccoglie 65 vecchi scatti, trovati a un mercatino, e per ogni immagine un racconto…

Emerse dal passato per sparpagliarsi sulle bancarelle di un mercatino dell’usato, vecchie fotografie amatoriali, ritratti di famiglia e foto ricordo sono il materiale che ha dato origine al libro Riscatti. Archivio romantico delle foto perdute (RVM HUB, traduzioni di Livia Franchini) di Ivana Marrone, che ha scoperto quelle foto, i volti sconosciuti del passato e li ha acquistati, portandoli a casa e dando loro una nuova vita: l’autrice ha spedito le 65 fotografie a diversi scrittori, scrittrici, cantautori e cantautrici, giornaliste, giornalisti, e figure del mondo della cultura, chiedendo loro di scrivere una breve storia o un racconto per ogni immagine.

Con l’introduzione dello scrittore e musicista barese Valerio Millefoglie (1977), Riscatti è il primo libro pubblicato da RVM Hub, casa editrice nata nel 2016 e fino a ora dedita all’editoria fotografica, alla curatela di mostre e alla pubblicazione del RVM Magazine, rivista di fotografia e racconti, illustrazioni e approfondimenti; esordio librario, l’Archivio romantico delle foto perdute appare come un album dei ricordi, un collage di immagini e testo, nato dallo sguardo di chi, osservando scatti altrui e volti sconosciuti, ha saputo immaginarne le possibilità e farne una storia, anzi tante storie, da raccontare.

Dettagliatamente affinato nella veste grafica, Riscatti. Archivio romantico delle foto perdute si presenta al lettore in tre possibili sovraccoperte, una rossa, una azzurra e una verde, tutte e tre riprodotte da antiche copertine decorate di volumi del Quattrocento e dell’Ottocento, conservati nella Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, e nel Letterform Archive di San Francisco, in California.

Con una postfazione di Cat Lachowskyj, editor e ricercatrice residente a Londra che si occupa soprattutto di fotografia, il libro di Ivana Marrone restituisce una storia alle immagini che hanno perso la propria nelle pieghe del tempo, ricamando nuova vita intorno a quelle del passato, ma non solo, Riscatti è anche il risultato di una collaborazione straordinaria, da parte di molte personalità del mondo culturale, che anche loro autori del volume per una piccola parte, avendo preso parte all’opera di collazione che unisce 65 storie e brevi storie e racconti.

I collaboratori sono: Davide Toffolo, Aldo Nove, Giovanni Truppi, Roberto Saviano, Nadia Terranova, Erri De Luca, Vinicio Capossela, Colapesce, Francesco Di Bella, Giorgio Zanchini, Davide Orecchio, Dente, Paolo Di Paolo, Andrea Bozzo, Giuseppe Catozzella, Carlo Virzì, Chiara Gamberale, Antonella Lattanzi, Iosonouncane, Matteo B. Bianchi, Bianca Pitzorno, Giorgio Poi, Melissa Panarello, Carolina Cutolo, Fernando Masullo, Simona Pampallona, Errico Buonanno, Giorgio Cappozzo, Francesca De Salvia, Luca Longobardi, Flavio Soriga, Alessandro Fullin, Giorgio Nerone, Francesca Mancini, Francesco Pacifico, Alessandro Mazzarelli, Irene Dionisio, Giuseppe Rizzo, Giuseppe Noemi Gentiluomo, Carlo Ruggiero, Claudia Ferri, Corrado Fortuna, Vins Gallico, Giuditta Sin, Giordano Meacci, Maria Rita Di Bari, Riccardo Festa, Paola Moretti, Francesco Ciavaglioli, Claudio Morici, Carlo De Ruggieri, Caterina Venturini, Paola Soriga, Ester Armanino, Pino Marino, Angelo Trabace, Francesco Lettieri, Francesca Genti, Maurizio Carucci, Ivan Talarico, Gianluca De Ruberti, Gianluca Vassallo, Susanna Marietti, Patrizio Gonnella, Martina Zucca, Valerio Valentini, Massimiliano Coccia.