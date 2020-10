“ReBoot”: alla Fiera di Francoforte una giornata di incontri digitali sul futuro del libro

La Fiera di Francoforte, che quest’anno, a causa della pandemia, si tiene in digitale, promuove una serie di occasioni di riflessione sul futuro del libro dando la parola ai protagonisti del settore. Martedì 13 ottobre è in programma “ReBoot”, con una serie di tavole rotonde in cui editori e addetti ai lavori da tutto il mondo si confronteranno sull’impatto di covid-19 sull’industria libraria – I dettagli

Martedì 13 ottobre, a questo proposito, si terrà ReBoot, un convegno virtuale in cui editori e addetti ai lavori da tutto il mondo si confronteranno sull’impatto di covid-19 sull’industria libraria.

ReBoot, alla prima edizione, è ideato da Rüdiger Wischenbart (Wischenbart Consulting), Carlo Carrenho (Word Audio / PublishNews) e Klaus-Peter Stegen (Darvis Inc.): metterà al centro della discussione il lavoro e la voce degli editori, l’ambito della vendita (si parlerà ovviamente di ecommerce), l’ambito della realizzazione dei libri fisici e digitali, e rifletterà inoltre sui lettori (di libri cartacei, ebook e sui fruitori di audiolibri).

I protagonisti di questa giornata di appuntamenti digitali, della durata di 6 ore, sono numerosi.

Tra gli incontri, a cui è possibile assistere registrandosi online, quello delle 14.50 dal titolo “Publishers: Running virtual operations”, moderato da Emma House (Oreham Group), che vedrà discutere Stefano Mauri, presidente e Ad del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (ed editore de ilLibraio.it), Jesús Badenes (Grupo Planeta, Spagna), Sara Börsvik (Bonnier, Svezia), Marcos Pereira (Editora Sextante, Brasile). In questi ultimi anni, non solo nel 2020 segnato dalla pandemia, le trasformazioni nel settore editoriale e nella comunità del libro sono state numerose: i protagonisti del panel in questione da tempo nei loro Paesi investono molto in ambito digitale, e in questi mesi non certo facili hanno potuto mettere a frutto gli sforzi fatti e le competenze acquisite nel tempo.

In precedenza, alle 14.30, si discuterà del successo globale dei libri di Elena Ferrante, con Eva Ferri (Edizioni E/O) e Michael Reynolds (Europa Editions).

Alle 17:40 Mitchell Davies dirà la sua su come reinventare il mondo delle biblioteche coinvolgendo lettrici e lettori che le frequentano, e alle 18 si discuterà di come sta cambiando il rapporto con i clienti delle librerie fisiche e online, e di come re-immaginare le librerie di domani: con Michael Busch di Thalia, Sonia Draga di Grupa Wydawnicza, Jens Klingelhöfer di Bookwire e Nathan Hull di Beat Technologies; a moderare, Andrew Albanese.