Come ricevere in regalo l’ebook di “The Witcher – Le origini” di Andrzej Sapkowski (in edizione limitata)

Un regalo speciale per i fan di The Witcher e di Andrzej Sapkowski, l’ideatore della serie di culto, pietra miliare della narrativa fantasy, protagonista in libreria e in tv (e non solo).

La casa editrice italiana dello scrittore, Editrice Nord, ha infatti dato vita a un sito tutto dedicato a Sapkowski e ai suoi libri: sapkowski.editricenord.it.

LA NEWSLETTER DEDICATA E UN REGALO SPECIALE

Non solo: a disposizione anche una newsletter dedicata. Alle iscritte e agli iscritti alla nuova newsletter, in regalo l’ebook di The Witcher – Le origini in edizione limitata.

Del resto, The Witcher ha segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni, diventando fonte d’ispirazione per videogiochi e serie televisive.

L’AUTORE HA ESORDITO NEGLI ANNI ’80

Andrzej Sapkowski ha iniziato la sua carriera letteraria negli anni ’80, pubblicando un racconto su Geralt di Rivia, che poi sarebbe diventato il protagonista degli otto volumi che compongono The Witcher. Da allora, la saga è stata tradotta in oltre quaranta lingue ed è valsa a Sapkowski, tra gli altri, il premio Lifetime Achievement ai World Fantasy Awards.

DAI LIBRI ALLA SERIE, PASSANDO PER VIDEOGIOCHI E GIOCHI DI RUOLO (E DA TAVOLO)

The Witcher, selezionata dalla rivista Forbes tra le 30 serie più rilevanti di sempre, come abbiamo raccontato ha senza dubbio per protagonista uno dei personaggi più crossmediali del fantasy mondiale, Geralt di Rivia, protagonista di imperdibili romanzi, videogiochi, fumetti, giochi da tavolo e giochi di ruolo, senza dimenticare la serie Netflix.