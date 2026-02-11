Libri per bambini: Sam Taplin nuovo direttore editoriale di Usborne

Sam Taplin è il nuovo direttore editoriale di Usborne. Specializzata esclusivamente in libri per bambine e bambini, la casa editrice vede i suoi testi tradotti in oltre 137 lingue e dialetti e conta su un catalogo di più di milla titoli – I particolari

Sam Taplin è il nuovo direttore editoriale di Usborne, casa editrice nata nel 1990 dalla casa editrice madre, fondata in Inghilterra da Peter Usborne nel 1973 e, ancora oggi a gestione familiare (parliamo di una delle principali realtà indipendenti del settore dell’editoria per ragazzi).

Specializzata esclusivamente in libri per bambine e bambini, Usborne vede i suoi testi tradotti in oltre 137 lingue e dialetti e conta su un catalogo di più di milla titoli, con circa 170 novità pubblicate ogni anno.

Cresciuto nello Yorkshire, Taplin ha coltivato fin da giovanissimo il sogno di diventare scrittore. Dopo tre anni trascorsi all’università a leggere i libri degli altri, ha iniziato a scrivere i propri per Usborne, dando avvio a un percorso professionale che lo ha portato a diventare una delle voci centrali della casa editrice.

Autore prolifico e creativo, Taplin non ha mai smesso di scrivere: dai libri per la prima infanzia alle storie più strutturate, “il suo lavoro si distingue per l’attenzione al linguaggio, al ritmo e alla capacità di parlare ai lettori più giovani con intelligenza e ironia”.

Come si legge in una nota, “nel corso degli anni ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del catalogo Usborne, affiancando all’attività editoriale quella di autore”.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo. Usborne è una realtà unica, con un team straordinario di autori e designer, ed è un privilegio poter contribuire a guidare l’azienda verso il prossimo capitolo del suo percorso. Partecipare per la prima volta alla Bologna Children’s Book Fair nel ruolo di direttore editoriale è indubbiamente un momento significativo per il consolidamento e lo sviluppo nel nostro progetto editoriale. È difficile immaginare un lavoro più bello che creare libri per bambini: non vedo l’ora di mettermi all’opera e dare vita a progetti capaci di regalare sorrisi e di ispirare i più piccoli con quella magia che solo un libro sa offrire”, ha dichiarato lo stesso Sam Taplin.