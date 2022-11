Facebook, Instagram, YouTube e TikTok: a chi si affidano lettrici e lettori?

Quali sono i social che stanno cambiando il mercato dei libri? Se ne parla a Roma, a Più libri più liberi, l’8 dicembre. Stando alle anticipazioni, Instagram (54%) e Facebook (53%) sono quelli più usati in Italia da lettrici e lettori per orientarsi nell’offerta editoriale, mentre tra i più giovani il preferito è TikTok… Alla Fiera della piccola e media editoria in programma anche un focus su come le classifiche orientano gli acquisti – I particolari

È Instagram il social network a cui gli italiani che usano i social per orientarsi nell’offerta editoriale si affidano maggiormente per scegliere quali libri leggere o ascoltare (54), davanti a Facebook (53%) e a YouTube (29%). TikTok è al 26%, ma sappiamo essere quello più diffuso tra i giovani.

I dati fanno parte del focus sull’impatto dei social network sul mercato editoriale italiano previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e in programma alla Nuvola di Roma dal 7 all’11 dicembre.

L’incontro I social che stanno cambiando il mercato si terrà l’8 dicembre alle ore 11.30 in Sala ALDUS, ed è realizzato in collaborazione con ALDUS UP, il programma finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di Europa Creativa. Interverranno Modestino Cedola (Minimum Fax), Lisa Ceccarelli (Hoepli) e Cristina Mussinelli (Ufficio studi AIE), moderati da Riccardo De Palo (Il Messaggero).

Dedicato ai social anche l’incontro a cura di TikTok, con la collaborazione di AIE, Il potere del passaparola digitale per il mondo dell’editoria e della cultura. In programma il 7 dicembre alle ore 15 in Sala ALDUS, vedrà gli interventi di Lucia Borgonzoni (Sottosegretario di Stato Ministero della Cultura), Matilde Begatti (Il Castoro), Luana Lavecchia (TikTok), Annamaria Malato (Presidente di Più libri più liberi) e Cristina Mussinelli (Ufficio studi AIE).

È in programma l’8 dicembre in Sala ALDUS, alle ore 14.00, un incontro che indagherà su come le classifiche orientano le scelte dei lettori, e su come questo strumento di commerciale e di marketing per le case editrici si sia evoluto dagli Anni 80 a oggi. L’appuntamento Chi sta in classifica?, realizzato in collaborazione con Nielsen BookScan e IE – Informazioni Editoriali, vedrà gli interventi di Emanuele Di Giorgi (Tunuè), Monica Manzotti (Nielsen BookScan), Enrico Quaglia (NW Libri da asporto), moderati da Alessandra Rotondo (Giornale della libreria).

Il programma professionale dell’8 dicembre si chiuderà alle ore 18, sempre in Sala ALDUS, con l’appuntamento Verso un’Europa dei lettori. Al centro dell’incontro, a cura di AIE e ALDUS UP, il tema dell’eterogeneità dei metodi di rilevazione della lettura in Europa e la corsa verso una maggiore uniformità. Sono previsti gli interventi di Luis González (Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Enrico Turrin (FEP), Massimo Pronio (Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea), moderati da Piero Attanasio (AIE).