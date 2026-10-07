Audiolibri su Spotify 2
Ebook e digitale

Su Spotify arrivano gli audiolibri in italiano

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 07.10.2026

Gli utenti italiani di Spotify potranno accedere a un catalogo di oltre 350mila titoli, disponibili in più di 120 lingue, che include oltre 14mila opere in italiano – I particolari

Alla Fiera del Libro in corso a Francoforte, Spotify annuncia l’ampliamento della propria offerta audio: anche in Italia arriveranno gli audiolibri.

Gli utenti del nostro Paese potranno accedere così a un catalogo di oltre 350mila titoli, disponibili in più di 120 lingue, che include oltre 14mila opere in italiano (un pacchetto di 12 ore di ascolto mensili sarà incluso in alcuni abbonamenti Premium, ma sono anche previste formule aggiuntive, come per esempio l’acquisto diretto di un singolo titolo o “Audiobooks+”, un abbonamento integrativo per chi desidera ore di ascolto supplementari oltre al piano base).

Audiolibri su Spotify

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L’accesso agli audiolibri verrà esteso a 180 paesi

Entro la fine dell’anno l’accesso agli audiolibri verrà dunque esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 paesi: “Un’espansione straordinaria che permetterà a più di 750 milioni di persone in tutto il mondo di scoprire, ascoltare in streaming o acquistare audiolibri su Spotify. La crescita della piattaforma porta con sé un catalogo di oltre 350mila titoli che include importanti novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e molte altre lingue, arrivando a coprirne oltre 120”, spiegano da Spotify.

Sempre stando alla piattaforma, tra settembre 2025 e settembre 2026 il numero di ascoltatori mensili di audiolibri è aumentato di quasi il 40%.

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Audiolibri, musica, cuffie, audiolibro, ragazza ascolta audiolibro, autunno

A oggi Spotify ha stretto accordi (non esclusivi), tra gli altri, con il Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, Il Narratore Audiolibri, Fazi Editore e altri editori, tra cui L’Orma, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina. “Una rete destinata ad ampliarsi ulteriormente”, sottolineano dalla piattaforma.

Tra le novità annunciate a Francoforte, la funzionalità “Trova la pagina“, che facilita il passaggio dalla lettura all’ascolto, attraverso la sincronizzazione di un libro cartaceo o digitale con il punto corrispondente dell’audiolibro attraverso la fotocamera dello smartphone.

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