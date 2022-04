Non solo videogiochi: su Twitch si parla anche di libri. Ecco chi seguire su BookTwitch

Oltre a TikTok, c’è un altro spazio social in ascesa nel mondo della divulgazione legata alla lettura. Parliamo di Twitch, sin dall’inizio fruito principalmente dagli appassionati di videogiochi. Ecco i nomi da seguire sul servizio di live streaming

Si parla, giustamente, dell’ascesa di #Booktok e dell’impatto di TikTok sulle vendite dei libri, dagli Usa all’Italia. Ma c’è anche un altro spazio social in ascesa nel mondo della divulgazione legata alla lettura. Parliamo di Twitch, il servizio di live streaming, nato nel 2011, attualmente di proprietà di Amazon.

I numeri di Twitch, sin dall’inizio fruito principalmente dagli appassionati di videogiochi e in generale legato al vasto universo del gaming, sono in crescita, e stando all’azienda “in media, in ogni momento ci sono più di 2,5 milioni di spettatori su Twitch, con più di 8 milioni di streamer che creano contenuti ogni mese”.

Ma tra i contenuti dei creator c’è spazio anche per altro, dall’arte agli scacchi, passando per le live interamente dedicate ai libri. A questo proposito, in occasione del 23 aprile, Giornata Internazionale del Libro, ecco una selezione di alcuni degli streamer italiani che hanno fatto dei libri l’argomento centrale dei loro canali, andando a definire quello che la community stessa chiama “BookTwitch”:

Tra i primi creator italiani a parlare delle proprie letture, proprio Ilenia Zodiaco, già da anni protagonista su YouTube e Instagram, e che ha da poco aperto un canale su Twitch dove porta contenuti inediti e pensati ad hoc per il servizio. Dalle live in cui analizza i classici della letteratura letti insieme al suo gruppo di lettura “I cavalieri della Zodiaco”, alle dirette in cui si lascia consigliare letture dai follower.

Quello di Marco Cantoni, altro nome noto tra i bookinfluencer, è stato uno dei primi canali italiani interamente dedicato ai libri ad aprire su Twitch. Lettore accanito, è in live ogni giovedì, dove parla con la sua community di cosa legge, analizzando i libri e spesso aprendo dibattiti con scrittori ospiti durante i suoi streaming.

Giulia Demar, come Zodiaco, da tempo è attiva su YouTube e Instagram, e ha recentemente aperto un canale Twitch dove, nella categoria Just Chatting, crea contenuti che gravitano intorno alla sua reading list e ai suoi libri preferiti..

Aurora è una dei creator più attivi sul BookTwitch. È spesso in diretta commentando e analizzando i libri che legge e non è inusuale trovarla a leggere su Twitch, dove organizza vere e proprie sessioni di lettura in streaming.

La community di lettori su Twitch è interessata anche ai fumetti e lo dimostrano i numeri del canale di Umberto, che, con una diretta al giorno, parla con passione del mondo dei comics e di tutto quello che gli gravita attorno.