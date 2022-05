Editoria: i 30 anni del Battello a Vapore

Tra i punti di riferimento in Italia nella letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, il Battello a Vapore festeggia (anche al Salone del Libro di Torino) i suoi primi 30 anni (e i 20 anni del Premio Battello a Vapore) riproponendo alcune delle opere più importanti del catalago – I particolari

Festeggia 30 anni il progetto editoriale del Battello a Vapore, tra i punti di riferimento in Italia nella letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, e che nel tempo ha saputo evolversi per stare al passo con le esigenze dei suoi contemporanei, dando vita a storie, personaggi, collane, saghe e serie che sono dei veri e propri compagni di crescita e formazione.

Per questo compleanno speciale, tornano in libreria alcune delle storie tra le più amate e celebrate del Battello a Vapore: dalla delicata penna di Pinin Carpi e il suo celeberrimo Cion Cion Blu, all’umorismo senza tempo che insegna il valore dell’amicizia di Simone Frasca e il suo Bruno lo Zozzo; dai sogni di sport e di crescita di Da grande farò il calciatore di Luigi Garlando, che nel catalogo del Battello a Vapore ha anche le sue serie di successo Gol! e Champions, a una storia di coraggio in difesa dei più deboli che è La banda della III C di Lia Levi; dall’emozionante storia L’ultimo lupo dell’appena scomparso Mino Milani, fino allo spassoso Inkiostrik, il mostro che tutti vorrebbero per amico a scuola, dalla mente geniale di Ursel Scheffler.

In occasione del Salone Internazionale del libro di Torino 2022, alcuni degli autori incontreranno il pubblico per ripercorrere insieme le tappe del loro speciale rapporto con la casa editrice. L’appuntamento è fissato per sabato 21 maggio alle 16:15 presso la Sala Bronzo (Padiglione 2) in compagnia di Lia Levi, Pierdomenico Baccalario, Roberto Morgese e in collegamento video Daniela Palumbo, Luigi Garlando e Annalisa Strada, e con la moderazione di Eros Miari.

Quest’anno si celebra anche la ventesima edizione del Premio Battello a Vapore, che negli anni ha scoperto, tra gli altri, Pierdomenico Baccalario, Gigliola Alvisi, Daniela Palumbo, Roberto Bratti, Roberto Morgese, Luigi Garlando, fino alla vincitrice dell’edizione 2021, Emilia Cinzia Perri.