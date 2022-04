Cercas, Dicker, Patterson, Tyler: i bestseller internazionali del momento

Il difficile passaggio all’età adulta, la complessità delle relazioni familiari, il rapporto col tempo che passa sono alcuni dei temi affrontati dalle novità entrate nelle classifiche internazionali di marzo.

I fantasmi del passato ritornano ne L’affaire Alaska Sanders (1° in Francia, tr. it. Il caso Alaska Sanders, di prossima pubblicazione per La nave di Teseo) di Joël Dicker. Undici anni dopo aver messo dietro le sbarre i colpevoli dell’omicidio di una giovane donna, il sergente Perry Gahalowood riceve un’inquietante lettera anonima che lo porta a riaprire il caso. L’aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme successo con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità.

La Déraison (3°) è il nuovo romanzo di Agnès Martin-Lugand (La gente felice legge e beve caffè, La felicità sulla punta delle dita, Sperling & Kupfer) con protagonisti una donna alla soglia della morte e un uomo incapace di porre fine alla propria vita. Le due voci si alternano per raccontare la loro storia, i loro mali, i loro demoni e più di ogni altra cosa un folle amore che ispira, riunisce e salva quanto ha saputo distruggere e separare.

Ambientato nell’estate del 1999, Man vergisst nicht, wie man schwimmt (8°) di Christian Huber è un romanzo sull’adolescenza, l’amicizia e l’amore. Un caldo torrido sovrasta Bodenstein, la città natale del quindicenne Pascal. È tempo di vacanze e il ​​ragazzo potrebbe godersi l’estate, le feste, la piscina all’aperto con le migliori patatine fritte del pianeta. Ma siccome non sa più nuotare, a Pascal non piace più l’estate. Non può spiegare perché è così, e preferisce sognare ad occhi aperti e scrivere storie. Finché Jacky si schianta nel suo mondo. Una misteriosa ragazza del circo con i capelli rossi, gli occhi azzurri, senza paura di niente. Insieme trascorrono un ultimo scintillante giorno d’estate che cambierà tutto per sempre.

Anche Der Markisenmann (9°) di Jan Weiler si svolge d’estate e ha per protagonista una quindicenne, Kim, costretta a trascorrere le vacanze con il padre mai visto prima. L’uomo si rivela non solo piuttosto strano, ma anche il peggior rappresentante commerciale al mondo. Quando la ragazza lo accompagna a vendere porta a porta le sue terribili tende da sole, le loro vite si trasformeranno. Un libro sulla crescita e l’invecchiamento, sui misteri delle famiglie, sulla colpa e sulla responsabilità e sullo scintillio dorato delle sere d’estate.

Lisa Weeda è una scrittrice, produttrice di programmi letterari, sceneggiatrice e regista di realtà virtuale olandese di origine ucraina. Aleksandra (10°) è il suo primo romanzo, ispirato alla storia della propria famiglia. Recatasi a Lugansk per conto della nonna novantaquattrenne alla ricerca della tomba dello zio Kolja, scomparso dal 2015, Lisa viene trascinata indietro nel tempo e sulle ali della sua immaginazione incontra nel Palazzo dei Soviet il bisnonno Nikolaj, che da tre quarti di secolo attende il ritorno della figlia Aleksandra, deportata in Germania nel 1942.

Scritto da Youp van ‘t Hek e illustrato da Marije Tolman (Lupo e Cane insoliti cugini, Beisler; Mio papà, Camelozampa), rivolto a chi ha appena concluso la propria carriera lavorativa e si ritrova all’improvviso con un mare di tempo libero, Een zee van tijd (16°) è un libro-regalo ricco di consigli e saggezza per rendere il più piacevole possibile la vita del “pensionato disoccupato”.

Wild and Wicked Things (2° nel Regno Unito) di Francesca May è un romanzo fantasy storico saffico liberamente ispirato a Il grande Gatsby. Su Crow Island, le persone sussurravano che la vera magia era nascosta appena sotto la superficie. Ma Annie Mason non si sarebbe mai aspettata che la nuova enigmatica vicina fosse una strega. Quando assiste a uno scontro tra la sua migliore amica Bea e la famigerata Emmeline Delacroix durante una delle sue stravaganti feste illecite, Annie viene trascinata in un mondo scintillante e infestato, in cui la magia può comprare ciò che il denaro non può, e in cui la conseguenza di un patto di sangue proibito può essere la morte.

Terzo volume della serie Terra Alta, El castillo de Barbazul (3° in Spagna, tr. it. Il castello di Barbablù, di prossima pubblicazione per Guanda) di Javier Cercas (Soldati di Salamina, Anatomia di un istante, Guanda) vede l’ex poliziotto ora pensionato Melchor Marín affrontare il suo incubo più angosciante: la scomparsa della figlia adolescente in viaggio con un’amica a Maiorca.

Malin Persson Giolito è una scrittrice e avvocatessa svedese, autrice di cinque gialli tra cui Sabbie mobili (Salani) da cui è stata tratta una serie televisiva. I dina händer (1°) è il suo nuovo romanzo con protagonisti due amici d’infanzia molto diversi tra loro: Dogge, apparentemente privilegiato, vive in una grande casa ma è trascurato dai genitori tossicodipendenti con problemi mentali; Billy è il figlio di poveri immigrati di prima generazione, incapaci di fuggire dalla terra di nessuno in cui vivono. Attirati dai soldi veloci, dalla droga facile e dal sogno di ottenere uno status, i due ragazzi diventano baby spacciatori. E quando Billy cerca di uscire dalla banda, i due sono costretti ad affrontare le regole violente del gioco da adulti a cui hanno cercato di giocare.

平凡的世界(全三册 (“mondo ordinario”, 10° in Cina) raccoglie in una nuova edizione i tre volumi, pubblicati tra il 1986 e il 1988, del romanzo di Lu Yao sulla vita quotidiana moderna nelle aree urbane e rurali della Cina. Lavoro e amore, battute d’arresto e rincorse, dolori e gioie, così come intriganti conflitti sociali, si intrecciano per raccontare le svolte inaspettate nella vita della gente comune durante un periodo instabile.

Dolly Parton è una star della musica country americana, James Patterson non ha bisogno di presentazioni: insieme hanno scritto Run, Rose, Run (1° negli Stati Uniti e nel Regno Unito, di prossima pubblicazione per Longanesi), un thriller ambientato nel mondo musicale di Nashville. AnnieLee ha lasciato il Texas con una valigia piena di sogni e la forza della sua voce. I suoi testi che parlano di una vita dura e disagiata, così diversi dal suo carattere determinato ed esuberante, attirano le attenzioni di un’affermata cantante che si rivede in lei e, desiderando aiutarla, decide di prenderla sotto la sua ala. Ma qualcosa non va. La ragazza nasconde un segreto, è strana, è spaventata. E quel talento che brilla più di una stella potrebbe non essere sufficiente ad allontanare il buio che la insegue… anzi, potrebbe attirarlo sempre più a lei.

French Braid (8°, tr. it. La treccia alla francese, di prossima pubblicazione per Guanda) di Anne Tyler segue la vita della famiglia Garrett a partire dagli anni Cinquanta fino alla pandemia di coronavirus, analizzando il nodo che unisce gli anziani ai più giovani, gli amori e le gioie, ma anche le delusioni, i rimpianti e i piccoli segreti. Un racconto di come i legami familiari ci condizionino e lascino il segno, proprio come i capelli intrecciati che, una volta sciolti, mantengono a lungo il ricordo delle pieghe in cui erano stati costretti.

Nella saggistica segnaliamo Réveillons-nous! (8° in Francia, tr. it. Svegliamoci!, di prossima pubblicazione per Mimesis) di Edgar Morin, in cui il centenario filosofo e sociologo lancia un appello alle coscienze affinché non subiscano più gli eventi come sonnambuli, ribadendo l’urgenza di pensare al futuro e la necessità di attendere l’imprevisto per saper navigare nell’incertezza.

Dopo il successo di La vita spiegata da un Sapiens a un Neanderthal (Rizzoli), lo scrittore Juan José Millás e il paleontologo Juan Luis Arsuaga stupiscono nuovamente il lettore affrontando in La muerte contada por un sapiens a un neandertal (1° in Spagna) temi come morte ed eternità, longevità, malattia, invecchiamento, selezione naturale, morte programmata e sopravvivenza. Un saggio ricco di umorismo, biologia, natura e tanta vita, con due affascinanti personaggi – Sapiens e Neanderthal – che sorprendono con le loro riflessioni su come l’evoluzione ci abbia trattati in quanto specie e in quanto individui.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021