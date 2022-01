Bestseller: da Will Smith a Ibrahimovic, i libri di non-fiction più venduti nel mondo

Dagli Usa alla Spagna, dalla Francia alla Cina, dal Regno Unito alla Svezia: ecco le classifiche internazionali di dicembre 2021, con i libri più venduti nel mondo, e un focus sulla non fiction, in cui la fanno da padrone biografie, manuali di psicologia e ricette di cucina

Le classifiche internazionali di dicembre 2021 rispecchiano abbastanza fedelmente quelle di novembre per quanto riguarda la narrativa, con poche sparute novità. Più varie e movimentate le classifiche di non-fiction con molti nuovi titoli, in particolare biografie, manuali di psicologia e ricette di cucina.

Scritta dal giornalista economico del Frankfurter Allgemeine Zeitung Ralph Bollmann incontrando centinaia di persone e analizzando decine di discorsi, Angela Merkel (6° in Germania) racconta vita e opera politica della leader che ha riportato il suo paese al centro dell’interesse globale.

Nipote dell’ex presidente John Fitzgerald, il discusso Robert F. Kennedy Jr si è una delle voci più critiche nei confronti della campagna mondiale di vaccinazione ed è diventato un punto di riferimento per i no-vax statunitensi e non solo. La sua contro-biografia del famoso immunologo e attuale consigliere medico del presidente Biden, The Real Anthony Fauci, è al 3° posto negli Stati Uniti.

Dopo Io, Ibra del 2011 scritta con David Lagercrant e Io sono il calcio del 2018 con Mats Olsson (entrambe pubblicate da Rizzoli) è ora nelle librerie Adrenalina (1° in Svezia, pubblicata in Italia da Cairo), terza autobiografia dell’attaccante del Milan e della nazionale svedese Zlatan Ibrahimovic scritta in collaborazione con il giornalista della Gazzetta dello Sport e scrittore per ragazzi Luigi Garlando. Una narrazione ricca di confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio insieme alla dolcezza e alla fragilità, alla determinazione e al coraggio che hanno portato il ragazzino di Rosengård sulla vetta del mondo.

Nei Paesi Bassi, patria del neo campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, sono ben tre le biografie dedicate al pilota della Red Bull entrate in classifica: Formule Max (10°) di Erwin Jaeggi e Ronald Vording, Max wereldkampioen (11°) di Koen Vergeer e Max Verstappen (13°) di James Gray.

Nel 2020 Boris Herrmann è stato il primo tedesco a partecipare alla Vendée Globe, la regata più famosa e dura del mondo, conquistando con il suo yacht Seaexplorer un quinto posto a malapena sognato. In Allein zwischen Himmel und Meer (4° in Germania) scritto insieme ad Andreas Wolfers, il velista descrive per la prima volta le sue esperienze e le sue emozioni, i momenti più belli e pericolosi e le enormi sfide mentali durante gli 80 giorni da solo in mare. Da anni impegnato nella protezione del clima e nella conservazione della natura, Hermann ha acceso i riflettori su un nuovo concetto di navigazione, più ecologico e attento alle problematiche di impatto ambientale (la sua imbarcazione era stata scelta da Greta Thunberg per attraversare l’Atlantico nel 2019).

Non ha bisogno di presentazioni Will Smith, personalità tra le più dinamiche e amate del mondo dello spettacolo. La sua autobiografia Will (6° negli Stati Uniti, tr. it. Will. Il potere della volontà, Longanesi) è il risultato di un profondo viaggio di scoperta interiore, un memoir coraggioso in cui l’autore e rapper si racconta per la prima volta svelando senza pudore tutta la storia di una delle più incredibili ascese hollywoodiane dei nostri tempi.

Ha destato sorpresa in Spagna Por si las voces vuelven (1°) in cui il noto comico e conduttore televisivo Ángel Martín cerca di infrangere il tabù della malattia mentale raccontando come ha vissuto la crisi psicotica che nel 2017 lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il libro è un viaggio nel fondo della mente, un resoconto crudo, emotivo, terrificante e allo stesso tempo esilarante di cosa significa perdersi nella follia e dover ricostruire tutto da zero.

Dicembre è il mese dei buoni propositi per l’anno nuovo che spesso iniziano con l’acquisto di un libro motivazionale o di self help.

Nel suo precedente bestseller La Clé de votre énergie (2° in Francia, tr. it. Felici si diventa, TRE60) Natacha Calestrémé aveva raccolto 22 rituali appresi da guaritori, medium e sciamani per superare i blocchi emotivi e ritrovare equilibrio, energia e benessere. Nel nuovo Trouver ma place (4°) la giornalista francese approfondisce l’argomento offrendo un supporto dettagliato per guidare il lettore nella sua trasformazione.

In Encuentra tu persona vitamina (3° in Spagna) la psichiatra Marian Rojas Estapé (Come fare perché ti succedano cose belle, Vallardi A.) incoraggia i lettori a trovare persone vitaminiche, quelle che tirano fuori il meglio di noi, ci ispirano, supportano, migliorano il nostro sistema immunitario e ci permettono di comprendere la nostra storia emotiva.

Formatosi come psicologo alla scuola di Giorgio Nardone nel Centro di Terapia Strategica di Arezzo, Rafael Santandreu (Essere felici controvento, L’arte di non amareggiarsi la vita, Vallardi A.) insegna in Sin miedo (10°) il metodo per “ricablare” il cervello e superare completamente anche le paure più acute.

In Depphjärnan (4° in Svezia) lo psichiatra Anders Hansen (Muovi il corpo per potenziare il cervello, Vallardi A.) spiega come funziona la nostra mente e i motivi per cui molti si sentono male, e invita a prendersi più cura del proprio cervello e del proprio corpo smettendo di inseguire costantemente la felicità.

Brené Brown (La forza della fragilità, Vallardi A.; I doni dell’imperfezione, Ultra) ha costruito la sua carriera studiando i temi del coraggio, della vulnerabilità, della vergogna e dell’empatia. In Atlas of the Heart (2° negli Stati Uniti) la ricercatrice americana porta il lettore in un viaggio attraverso ottantasette emozioni ed esperienze che definiscono cosa significa essere umani e fornisce gli strumenti per accedere a un universo di nuove scelte e seconde possibilità.

Concludiamo con una veloce panoramica sui libri di cucina, sempre presenti nelle classifiche di non-fiction e particolarmente apprezzati durante le feste di fine anno.

Pinch of Nom Comfort Food (1° nel Regno Unito) è il quarto libro delle famosissime food blogger Kay Featherstone e Kate Allinson contenente ricette sfiziose con un occhio alle calorie.

Attenzione alla linea anche in Slimming Eats (2°) di Siobhan Wightman che propone 100 ricette nuove e le 15 preferite dai follower del suo blog.

La cocina de tu vida (2° in Spagna) raccoglie 950 ricette veloci, facili e salutari dello chef più famoso della televisione spagnola Karlos Arguiñano mentre è dedicato agli stufati Middag i en gryta (6° in Svezia) dello chef e conduttore televisivo svedese di origini palestinesi Tareq Taylor.

Negli Stati Uniti Alex Snodgrass raccoglie in The Comfortable Kitchen (1°) 105 ricette rilassanti e salutari mentre Ree Drummond si concentra sulla facilità di preparazione in The Pioneer Woman Cooks: Super Easy! (7°). L’autrice è una vera icona dello spirito americano. Lasciata Los Angeles dopo aver rotto col fidanzato e tornata nella sperduta cittadina di provincia dei suoi, il destino ha messo sulla sua strada un ruvido e muscoloso cowboy. Ree ha accettato la sfida e ha iniziato a descrivere la sua nuova vita quotidiana come moglie e madre in un ranch nel suo blog The Pioneer Woman che l’ha resa una delle donne più famose d’America. Per gli amanti del genere, la sua storia è raccontata in prima persona in Quando l’amore è venuto a cercarmi (Sperling & Kupfer).

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.