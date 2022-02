Bestseller: la narrativa italiana protagonista in Francia

Dalla musica allo sport, il 2021 è stato un anno d’oro per l’Italia: il trionfo degli azzurri di Roberto Mancini agli Europei di Calcio, quello di Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e della nostra 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo (per fare solo tre esempi legati agli scorsi Giochi), senza dimenticare il successo senza precedenti, a livello planetario, dei Måneskin. E di vittorie e momenti emozionanti se ne potrebbero citare numerose altre: dal tennista Matteo Berrettini protagonista a Wimbledon alla Nazionale di pallavolo femminile trionfatrice agli Europei (a proposito, anche la squadra maschile si è imposta all’ultimo Europeo)…

A questo elenco si aggiunge ora il successo oltralpe (confermato dai dati Gfk riportati da Livreshebdo.fr) delle scrittrici e degli scrittori italiani. Nella top ten degli esordi più venduti in Francia nel 2021, infatti, spicca la presenza di ben tre nomi italiani: I Leoni di Sicilia, il primo dei due libri della saga dei Florio della siciliana Stefania Auci (edita nel nostro Paese da Nord), Il treno dei bambini di Viola Ardone (pubblicato da noi da Einaudi Stile Libero) e L’angelo di Monaco di Fabiano Massimi (edito in Italia da Longanesi).

In questa speciale classifica (in cui trovano spazio esclusivamente autrici e autori pubblicati oltralpe per la prima volta) Auci è sesta, Ardone è nona e Massimi è decimo. In Francia i tre libri sono tutti pubblicati da Albin Michel. Al primo posto c’è Les impatientes di Djaïli Amadou Amal (Emmanuelle Collas).