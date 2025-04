Editoria: la nuova collana “Bur Letteraria” debutta con Annie Ernaux

Novità nell’ambito dei libri tascabili: al via con tre opere di Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022, la nuova collana “Bur Letteraria” – I particolari

Verrà inaugurata il 29 aprile con tre opere di una delle massime scrittrici viventi, Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022 (pubblicata in Italia da L’Orma), la nuova collana “Bur Letteraria”, dedicata ai “libri che hanno lasciato un segno nella letteratura del nostro tempo e che sono ormai considerati classici contemporanei”.

Approdano dunque nel catalogo Bur L’evento, impreziosito da un invito alla lettura di Nicola Lagioia; La donna gelata, con la prefazione di Chiara Tagliaferri e Passione semplice, in una nuova traduzione a cura di Lorenzo Flabbi, il traduttore di tutti i libri della Ernaux in Italia, vincitore nel 2018 del premio Stendhal e del Premio per la miglior traduzione de La Lettura – Corriere della Sera.