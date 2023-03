La campagna di crowdfunding delle riviste letterarie per uno stand al Salone del libro di Torino

“Un SalTo insieme!” è una campagna di crowdfunding lanciata da Romanzi.it e da sette riviste letterarie (Bomarscé, Lunario, StreetBook Magazine, Digressioni, Rivista Blam!, Il Rifugio dell’Ircocervo, Argo) sulla piattaforma Produzioni dal basso.

L’obiettivo è raccogliere fondi per realizzare un duplice obiettivo: partecipare insieme con uno stand al prossimo Salone del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio 2023, e pubblicare una speciale raccolta di racconti e illustrazioni dal titolo 24 Ore.

“Se è vero che il Salone è un progetto di promozione del libro, della lettura e della cultura, le riviste letterarie sono un tassello importante di questo progetto e dunque meritano di esserci”, spiegano dalla start-up Romanzi.it, che dal 2021 promuove le riviste letterarie indipendenti.

Le riviste, del resto, sono considerate delle vere e proprie “palestre” per chi ama scrivere e non sono rari i casi di autori e autrici che hanno iniziato la propria carriera pubblicando racconti su una o più di queste, facendosi apprezzare e approdando poi alla pubblicazione presso editori importanti, come avevamo raccontato in questo approfondimento a cura di Matilde Quarti.

Fino al prossimo 16 aprile con le proprie donazioni su Produzioni dal basso i sostenitori possono ricevere varie ricompense, tra le quali una copia del libro 24 Ore, una raccolta di racconti e illustrazioni di oltre 200 pagine, con 13 racconti inediti accompagnati da altrettante illustrazioni, realizzate da un gruppo di 25 fra scrittrici, scrittori, illustratrici e illustratori.