Narrativa italiana, novità per la collana Greenwich Extra di Nutrimenti

In casa Nutrimenti, a un anno dalla nascita della collana Greenwich Extra, si rinnova il collettivo di editor che cura il progetto, e a Giulia Caminito e Paolo Di Paolo si affiancano Mattia Insolia e Loredana Lipperini – I particolari e le nuove uscite

In casa Nutrimenti, a un anno dalla nascita della collana Greenwich Extra, si rinnova il collettivo di editor che cura il progetto, e a Giulia Caminito e Paolo Di Paolo si affiancano Mattia Insolia e Loredana Lipperini.

“Sono felice di entrare nella squadra di Greenwich Extra, di cui negli ultimi mesi ho molto ammirato, come lettore, il lavoro. Sarà bello lavorare insieme a scrittori e scrittrici che stimo tanto, e sarà bello, ne sono certo, andare alla ricerca di nuovi titoli per la collana”, commenta Insolia, e Lipperini sottolinea: “La gioia di lavorare con autrici e autori di grande valore e con un attento sguardo sul mondo, scoprendo nuove voci e nuove narrazioni, con l’intento, sempre, di unire chi scrive a chi legge”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

La collana Greenwich Extra – si spiega nella nota – “si è fin da subito proposta di dare un diverso corso alla narrativa italiana di Nutrimenti, sbilanciandosi, spostandosi, per occupare una posizione nuova, che fosse ‘extra’: aggiuntiva e inusuale”.

Nel corso del 2024 sono stati pubblicati 6 titoli, voci di esordienti e non solo: la raccolta di racconti Le ciclopi di Manuela Piemonte, il romanzo autobiografico Adelaida di Adrian Bravi (vincitore del Premio Comisso 2024 – Sezione Biografia, vincitore del Premio Letterario Basilicata 2024, candidato al Premio Strega 2024 e secondo classificato al Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante), i debutti Questo sangue masticato di Francesco Aloia e La più brava di Carolina Bandinelli, la commedia Non ho tempo per andare al mare di Mari Accardi e Verdissime, la nuova raccolta di racconti di Daniela Gambaro, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2021 con Dieci storie quasi vere.

Per il 2025 sono annunciate le uscite di Mentre tutto brucia, esordio di Paulina Spiechowicz, e di Il signore delle acque di Giuseppe Zucco.