Come cambia la casa editrice astoria

Una nuova veste grafica, un sito completamente rinnovato e la pubblicazione di alcune chicche letterarie tra cui il romanzo “Olivia” di Dorothy Strachey (a cui si è ispirato André Aciman per scrivere “Chiamami col tuo nome”). Le novità in arrivo per astoria, che “vuole proporre autori e autrici senza confini spaziali o temporali, orgogliosamente liberi dalle mode e capaci di raccontare i sentimenti della vita” – I dettagli