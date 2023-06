Come partecipare al nuovo premio The Italian Review

La rivista The Italian Review, fondata dalla casa editrice Il Saggiatore, instituisce un nuovo premio, per “celebrare e promuovere ogni anno i migliori libri di autori italiani di fiction, non fiction, poesia e graphic novel”. E lo fa coinvolgendo anche le librerie indipendenti – I particolari

Arriva un nuovo premio letterario. A instituirlo è la rivista The Italian Review, fondata nel febbraio 2021 dalla casa editrice Il Saggiatore.

Il nuovo premio punta a “celebrare e promuovere ogni anno i migliori libri di autori italiani di fiction, non fiction, poesia e graphic novel usciti in Italia nell’anno antecedente l’edizione del premio”.

Quanto alla prima edizione, “possono concorrere le opere di autori italiani di fiction, non fiction, poesia e graphic novel edite in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 maggio 2023”. Le candidature devono essere inviate a partire dal 15 giugno ed entro e non oltre il 31 luglio a info@theitalianreview.com, specificando tutti i dettagli dei titoli in concorso, compresa la data di messa in commercio, e allegando il PDF del libro che si vuole candidare.

Come si spiega nel regolamento, sono in oltre da inviare 8 copie in totale agli indirizzi indicati, e ciascun editore può concorrere con una sola opera per categoria (fiction, non fiction, poesia e graphic novel).

Attraverso una piattaforma online, una giuria di librai indipendenti selezionati in tutta Italia sarà chiamata a compiere una prima scrematura su tutti i titoli candidati, selezionando al massimo due titoli per categoria. Il giudizio della giuria dei librai è anonimo e insindacabile. La giuria dei librai sarà chiamata a completare la sua votazione a partire dal 28 agosto 2023 ed entro e non oltre il 15 ottobre 2023.

Al termine della votazione della giuria dei librai i primi 3 libri con più voti per ciascuna categoria andranno a comporre le rispettive terne finaliste. La terna verrà resa nota venerdì 27 ottobre a mezzo stampa, sul sito e sui canali social della rivista.

Gli editori dei libri finalisti dovranno inviare una copia cartacee del libro a ciascuno dei 6 giurati, che cambiano di anno in anno e i quali indirizzi verranno forniti direttamente dal premio dopo la proclamazione dei finalisti.

Il vincitore di ciascuna categoria sarà eletto, all’interno della rispettiva terna, da questa seconda giuria composta da 6 membri selezionati dalla redazione di The Italian Review. Il giudizio della giuria finale verrà reso noto durante la cerimonia di premiazione.

La giuria della prima edizione è composta da: Francesco Bianconi, Daria Bignardi, Andrea Gentile, Giacomo Giossi, Caterina Mazzucato e Carlotta Vagnoli.

Ogni membro della giuria esprimerà un singolo voto per ciascuna categoria. In caso di voto ex aequo la votazione continuerà fino a quando un titolo non avrà raggiunto la maggioranza dei voti.

Ai vincitori di ciascuna categoria spetterà un premio di 1.500 euro.

Ciascun editore premiato dovrà apporre una fascetta che segnali la vittoria del premio.

La premiazione avrà luogo domenica 28 gennaio presso la Santeria di viale Toscana 31 a Milano.