“The Italian Review”, una rivista online per il Saggiatore

“The Italian Review”, nuova rivista della casa editrice il Saggiatore, ospiterà articoli in italiano e in inglese scritti da autori, registi, musicisti, artisti e scienziati, a partire dal discorso di accettazione del Nobel alla letteratura di Louise Glück – I dettagli

il Saggiatore annuncia la nascita di una nuova rivista, The Italian Review, uno spazio online, con un sito dedicato e i canali Facebook, Instagram e Twitter già attivi, in cui la casa editrice fondata a Milano da Alberto Mondadori nel 1958 ospiterà articoli in italiano e in inglese scritti da autori, registi, musicisti, artisti e scienziati.

Il direttore editoriale, Andrea Gentile, ha raccontato in merito che ogni articolo sarà “connesso all’altro, a costruire un’unica, complessa, nube di significato“.

The Italian Review, caratterizzata da una grafica minimalista, sarà priva di immagini (“al centro della rivista ci sono le parole: che ancora, nonostante tutto, sono capaci di scintillare e farci vivere esperienze“, si legge nel suo manifesto) e abolirà “qualsiasi tentativo di cronologia“, pubblicando quindi contenuti di epoche diverse non necessariamente dal meno recente al più recente.

Il primo articolo caricato sulla piattaforma è il discorso di accettazione del Premio Nobel alla letteratura 2020 da parte di Louise Glück (nella traduzione di Valeria Gorla), che proprio il Saggiatore ha riportato di recente nelle librerie italiane. A seguire, e scritti appositamente per la rivista, troveranno spazio testi di Daria Bignardi, Werner Herzog, Antonio Moresco, Francesco Bianconi, Geoff Dyer, Paul Mason, Mark O’Connell, La Rappresentante di Lista, Ulay e molti altri.

“Concepiamo The Italian Review più che come una rivista come un testo potenzialmente infinito: una meditazione“, ha concluso al riguardo Gentile.