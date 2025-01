Come cambia la comunicazione del Gruppo Feltrinelli

La comunicazione del Gruppo Feltrinelli è stata riorganizzata con l’obiettivo di “sviluppare in maniera sempre più sinergica e identitaria la comunicazione di tutto l’ecosistema Feltrinelli” – I particolari e le nomine

Negli ultimi anni, complice l’arrivo, a inizio 2022, di Alessandra Carra in veste di AD del Gruppo Feltrinelli, molte cose sono cambiate per i marchi e le librerie dell’azienda presieduta da Carlo Feltrinelli.

Le novità non sono finite, e ora riguardano la comunicazione, che è stata riorganizzata. L’obiettivo delle modifiche? “Sviluppare in maniera sempre più sinergica e identitaria la comunicazione di tutto l’ecosistema Feltrinelli e di assicurare la continuità delle azioni di ‘environmental, social and governance’ previste nel piano strategico”.

La sfida, del resto, è quella di comunicare un gruppo editoriale in evoluzione, con diverse ramificazioni, cercando al tempo stesso di valorizzare competenze e specificità delle diverse aree e dei diversi marchi, e promuovendo un non sempre facile dialogo tra la comunicazione interna e quella esterna.

Alla guida della comunicazione del Gruppo resta confermato Massimiliano Tarantino, Group Chief Corporate Communication & Sustainability Officer. Tra le aree che rispondono a Tarantino, la Comunicazione Corporate (gestita ad interim dallo stesso direttore della Fondazione Feltrinelli), il Polo Contenuti, affidato ad Adolfo Frediani, la Comunicazione Polo Retail, affidata a Federica Biasio, e la Comunicazione Interna (per cui si sta cercando una nuova figura di responsabilità). Tarantino, tra l’altro, si occupa anche del coordinamento delle attività di comunicazione del Polo Education, gestite con la collaborazione di Alessio Gianni.

E veniamo alle altre novità relative alla comunicazione delle case editrici del Gruppo, dove Frediani, come responsabile della comunicazione del Polo Contenuti, coordina le seguenti figure: Serafina Ormas, responsabile dei rapporti con il sistema radiotelevisivo; Annalisa Bozzano, responsabile eventi con la collaborazione di Giulia Recchioni; Daniela Pagani, responsabile per i premi letterari; Simona Scandellari e Manuela Pisati, referenti a loro volta per la stampa e gli eventi dell’area ragazzi.

E ancora, Elisa Martini è la responsabile dell’ufficio stampa della casa editrice Feltrinelli, Cristina Ricotti di quello di Marsilio, Sonzogno e Marsilio Arte, mentre Marta Zambon arriva a occuparsi di Sem; Pagani resta responsabile per Gramma, e Federica Dardi per Apogeo.

Quanto a Federica Gagliardi, da qualche mese ufficio stampa di Fondazione Feltrinelli, collaborerà anche alla comunicazione della saggistica del marchio principale; Paola Calefato collaborerà con Gribaudo, e Giulia Taddeo con Crocetti.