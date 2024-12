Cultura dell’inclusione: i primi 40 anni di Edizioni Centro Studi Erickson

È il novembre del 1984 quando Fabio Folgheraiter e Dario Ianes decidono di fondare le Edizioni Centro Studi Erickson a Trento, “decidendo di investire sull’idea che fosse necessario offrire un contributo concreto ai lavoratori del mondo delle disabilità, della scuola e del lavoro sociale attraverso un’opera pionieristica di documentazione di esperienze e buone prassi del mondo anglosassone”. Ma, anche, per far fronte alle necessità degli operatori (pedagogisti, psicologi, educatori professionali, insegnanti di sostegno, volontari, etc.) in seguito alla promulgazione di leggi nazionali che per la prima volta prescrivevano l’inserimento dei ragazzi e delle ragazze con disabilità nella scuola dell’obbligo e nel mondo del lavoro.

Il nome scelto – come ricorda il comunicato – per quella che inizialmente è una piccola scommessa, si rifà a Milton Erickson, tra i più importanti psicoterapeuti e ipnoterapeuti del Novecento, oltre che un vero e proprio simbolo: segnato da un’importante disabilità, riuscì infatti ad affermarsi come terapeuta e dedicò la sua vita agli altri.

Nella nota per il quarantennale si sottolinea che, “sulla scorta del suo esempio e attraverso un impegno costante, proseguito e rafforzatosi negli anni, Erickson è giunto a essere oggi, quarant’anni dopo, un punto di riferimento leader a livello nazionale e riconosciuto anche all’estero per il contributo alla diffusione culturale dell’inclusione“: una realtà che conta oltre 2500 titoli a catalogo, 150 novità e 20mila persone formate ogni anno e 150 tra dipendenti, collaboratori e collaboratrici, oltre a una rete di 2000 formatori, formatrici, autori e autrici.

Dal 1984 a oggi non sono mutate le parole “che continuano a indirizzare il lavoro di questa rete di persone e competenze in costante aumento”: “Persona, sempre al centro; Relazione, senza la quale non c’è aiuto; Inclusione, una conquista mai scontata; Disabilità, per ampliare gli orizzonti; Collaborazione, che è multidisciplinarietà e trasversalità; Divulgazione, che poggia su solide basi scientifiche, la base per una conoscenza condivisa; Cura, al fianco di chi si prende cura degli altri, attraverso la cura dei nostri prodotti; Ricerca, di metodi e approcci innovativi, ma anche di temi, autori, formatori che sappiano guardare lontano; Innovazione, guardare avanti; Apertura, perché solo uno spirito votato all’accoglienza può crescere e vincere le sfide che la società di oggi e di domani ci presenta”.

Il quarantesimo della casa editrice sarà festeggiato mercoledì 4 dicembre, alle ore 17, nella sede di Trento (via del Pioppeto 24, Gardolo), alla presenza di alcuni esponenti delle istituzioni (il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessora comunale all’urbanistica e allo sviluppo economico Monica Baggia, quella alla cultura e al turismo Elisabetta Bozzarelli, l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca della provincia di Trento Achille Spinelli, il Presidente di Confindustria Trento per la sezione Carta, Grafica e Editoria Alessandro Leto, del sovrintendente scolastico per la provincia di Trento Giuseppe Rizza), di autori e autrici Erickson, assieme al team dei dipendenti, dei collaboratori e tirocinanti Erickson e di tanti stakeholder e interlocutori aziendali.