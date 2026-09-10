Dal 2027 con Feltrinelli una collana su Pasolini. “Garzanti pubblicherà ancora per anni Ragazzi di vita, Petrolio e gli epistolari”

A partire da febbraio 2027, la casa editrice Feltrinelli inaugurerà una collana dedicata alle opere di Pier Paolo Pasolini, definito nella nota “uno degli intellettuali italiani più rilevanti nel mondo”.

I libri di Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Lido di Ostia, 2 novembre 1975) “entreranno progressivamente nel catalogo dell’avventura avviata a Milano nel 1955 da Giangiacomo Feltrinelli: i due più significativi eretici italiani del secondo dopoguerra si incontrano nella stessa casa. Feltrinelli assumerà inoltre la gestione dei diritti di traduzione delle opere di Pasolini”, si legge sempre nel comunicato.

“L’approdo di Pasolini alla Feltrinelli è la quadratura di un cerchio, lui più di tutti ha capito cosa ci sarebbe successo”, aggiunge lo stesso Carlo Feltrinelli.

“Ha interrogato con radicalità le trasformazioni della nostra società”

Scrittore, poeta, saggista, regista e intellettuale, Pasolini è stato capace di interrogare “con radicalità le trasformazioni della nostra società. Leggerlo o rileggerlo in questa epoca significa confrontarsi con un punto di vista indispensabile per capire chi siamo e come stiamo evolvendo, il ruolo e l’impatto delle grandi trasformazioni economiche e l’incrollabile potere della parola e della cultura come veicolo di scoperta e di partecipazione”.

A febbraio saranno in libreria Le ceneri di Gramsci e Una vita violenta, e tra maggio e giugno Scritti corsari e L’odore dell’India; a settembre toccherà a La nuova gioventù. In programma anche “iniziative culturali, appuntamenti pubblici e attività di comunicazione diffuse sul territorio nazionale”.

“Garzanti continuerà a pubblicare ancora per anni opere fondamentali di Pasolini”

Come ci spiega Paolo Zaninoni, direttore editoriale di Garzanti – sin dal 1955 l’editore di Pasolini -, la casa editrice “continuerà a pubblicare ancora per anni opere fondamentali come Ragazzi di vita e Petrolio, oltre a Le lettere e Lettera al fratello“. Zaninoni parla di “decisione dell’erede, che abbiamo accolto con dispiacere, dopo 50 anni di felice e crescente collaborazione“. Quanto alle motivazioni, “non ci sono note“.

Il direttore editoriale di Garzanti parla di “un rapporto che ha segnato la storia dell’editoria, una consapevolezza che non si cancella“. E ancora: “Abbiamo la certezza di aver sempre onorato il legame con l’autore, valorizzandone l’eredità. Negli ultimi anni, per due ricorrenze molto importanti come i 100 anni dalla nascita di Pasolini e i 50 dalla morte dell’autore, abbiamo portato in libreria quelle che definirei vere imprese editoriali, come la nuova edizione di Petrolio, l’epistolario completo e l’edizione priva di tagli di Ragazzi di vita. Al tempo stesso, il legame continua, visto che nel nostro catalogo resteranno a lungo diversi suoi titoli”.

Infine Zaninoni ci tiene a ricordare che negli ultimi 10 anni Garzanti ha contribuito alla firma di più di 150 contratti all’estero di opere di Pasolini, “in ben 35 lingue, compresa la prima traduzione in lingua araba di Ragazzi di vita da parte di un editore libanese”.

Ricordiamo che dal 2045 tutte le opere dello scrittore e poeta entreranno nel pubblico dominio.

Fotografia header: Pier Paolo Pasolini (foto GettyEditorial)