Editoria: “Disincontri”, la nuova collana di Sur dedicata alla creatività e all’esplorazione dell’immaginario

La casa editrice Sur inaugura una collana di libri tascabili, “dedicata alla creatività e all’esplorazione dell’immaginario”. “Disincontri” (un esplicito omaggio all’omonimo libro di Julio Cortázar) ospiterà “vere e proprie sliding doors letterarie”, che “aprono strade inesplorate e conducono l’autore – e il lettore – altrove”. Si parte con Leila Guerriero, Alice Walker e Camila Sosa Villada – I particolari

Novità per la casa editrice Sur, che inaugura una nuova collana di libri tascabili, “dedicata alla creatività e all’esplorazione dell’immaginario“. “Disincontri“, questo il nome scelto, è infatti “pensata per esplorare i meccanismi della creatività, i processi della scrittura e le rotte dell’immaginario contemporaneo”. Sur parla di “una saggistica breve, agile, fruibile ma nondimeno approfondita, originale e attuale”.

Il nome del progetto – si legge nella presentazione – è un esplicito omaggio all’omonimo libro di Julio Cortázar e racchiude lo spirito dell’intera operazione: “raccontare quel corto circuito che si innesca durante l’atto creativo”. I “disincontri” sono le coincidenze, gli incroci casuali, gli scontri inattesi o i mancati appuntamenti con la realtà che, “come vere e proprie sliding doors letterarie, aprono strade inesplorate e conducono l’autore – e il lettore – altrove”.

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I primi titoli in arrivo quest’anno sono Sulle tracce di Truman Capote di Leila Guerriero (in libreria il 23 settembre), in cui la giornalista e scrittrice argentina, già vincitrice del Premio Strega Europeo con La chiamata, “disincontra” il celebre autore americano, In cerca dei giardini delle nostre madri di Alice Walker (in libreria sempre il 23 settembre, una raccolta di saggi dedicati alla scrittura e al femminismo) e Il viaggio inutile di Camila Sosa Villada (in libreria il 21 ottobre): una riflessione sul legame tra scrittura e corpo da parte dell’autrice del bestseller Le cattive.

Il percorso proseguirà nel 2027 con altri cinque volumi, tra i quali spicca Discorsi dall’altro mondo, un volume che raccoglie le lezioni tenute dai sei Premi Nobel per la Letteratura latinoamericani: Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Octavio Paz e Mario Vargas Llosa.

“Se la narrativa SUR propone temi come ambiente e razzismo, pacifismo e identità di genere, corpi e femminismi, su questi stessi argomenti la collana ‘Disincontri’ ambisce a diventare specularmente uno spazio di riflessione in forma saggistica”, sottolinea la casa editrice.

Fotografia header: Lettura in biblioteca (foto di GettyEditorial)