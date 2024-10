Alla Fiera del Libro di Francoforte protagonisti il giallo e il romance italiano

Spazio ai generi. Il penultimo giorno del programma letterario dell’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte, curato dall’Associazione Italiana Editori con la consulenza di Ex Libris e il coordinamento del Commissario straordinario del Governo per Italia Ospite d’Onore, accenderà i riflettori sulla letteratura di genere, un ramo storicamente molto importante dell’editoria italiana.

Alle 17, in Arena, si omaggerà la figura di Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano scomparso nel 2019 e di cui il prossimo anno ricorrerà il centenario dalla nascita. Sarà un tributo su più livelli, con l’introduzione dell’editore Antonio Sellerio e la lettura di una selezione di lettere inedite, affidata a Massimo Venturiello, voce degli audiolibri della serie del Commissario Montalbano.

Proprio attraverso le avventure di Montalbano, tradotte e amate in tutto il mondo, Camilleri è stato tra i principali artefici della rinascita del giallo, la narrativa italiana del crimine, a cui ha dato dignità letteraria e successo popolare.

Genere principe in libreria, il giallo si è oggi differenziato in tante direzioni, due delle quali saranno protagoniste del doppio incontro che precederà l’omaggio a Camilleri a partire dalle 16 in Arena, Tutte le sfumature del krimi (titolo in onore del giallo tedesco): il noir alla napoletana di Maurizio de Giovanni, papà del Commissario Ricciardi, Mina Settembre e dei bastardi di Pizzofalcone, e il poliziesco contemporaneo di Antonio Manzini, creatore di Rocco Schiavone.

Alle 16.30 al Caffè Letterario a dominare sarà invece il rosa. O meglio, il romance, evoluzione moderna della narrativa sentimentale, trionfatrice nelle conversazioni online e nelle vendite. L’appuntamento sarà con due regine del genere, Erin Doom e Felicia Kingsley, rispettivamente l’autrice del libro più venduto in Italia nel 2022 (Fabbricante di lacrime) e la più letta in assoluto nel 2023.

I luoghi della scrittura, tra finzione, ispirazione e realtà

Se in questi giorni a Francoforte si è viaggiato tanto nel tempo, sabato lo si farà soprattutto nello spazio: quello della scrittura, inteso nel suo senso più ampio e affrontato da molteplici angolazioni. In Ogni storia è un luogo (Caffè Letterario, ore 15.30), le guide saranno Paolo Cognetti e Nicola Lagioia, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana del XXI secolo, nonché tra quelle che hanno esteso il proprio raggio d’azione creativa e culturale anche a spazi alternativi alla pura scrittura, dall’organizzazione di eventi letterari alla direzione di riviste, all’adattamento delle proprie storie ai podcast e allo schermo.

Ma la giornata prevede tante tappe: le “città di mare e i borghi antichi” in cui Vins Gallico e Sacha Naspini hanno ambientato i loro romanzi, (s)punto di partenza dell’incontro alle 10.30 al Caffè Letterario; il mare del ligure Giuseppe Conte e le colline del romagnolo Davide Rondoni, muse creative e paesaggi ideali del secondo appuntamento che il programma dedica alla poesia (Caffè Letterario, 17.30); e, passando dall’incanto della poesia alla durezza della realtà, i macro-territori dell’Europa e della Russia, le cui complicate relazioni contemporanee a causa della guerra d’aggressione in Ucraina e i cui storici legami culturali saranno al centro alle 11 in Arena di un dialogo tra Luca Beatrice e Luciano Mecacci.