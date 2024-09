Editoria: arrivano i “FiliRossi” di Laterza, “per adattarsi ai tempi e alle esigenze dei lettori di oggi”

“Una serie di libri pensata per adattarsi ai tempi e alle esigenze dei lettori di oggi che fruiscono contenuti, per lo più, sullo smartphone. Una vera rivoluzione nel modo di informarci, ma soprattutto di leggere, che è diventato frazionato, porzionato, e organizzato visivamente…”. Anna Gialluca, alla direzione editoriale di Laterza, parla con ilLibraio.it del nuovo progetto della casa editrice, che debutta con “Intelligenza artificiale – Come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo” di Francesca Rossi: “Vorremmo che questi testi venissero letti anche dai giovani. Il modo in cui sono organizzati i contenuti, il fatto che possono essere fruiti anche in modo veloce e non necessariamente sequenziale, la veste grafica complessiva, tiene conto delle loro abitudini e modalità di lettura. Ma, soprattutto, le tematiche selezionate li toccano da vicino” – I particolari

“Libri da leggere tutto d’un fiato o da sfogliare come una rivista, invitanti, maneggevoli, colorati, arricchiti da immagini e infografiche“.

La casa editrice Laterza guarda soprattutto alle nuove generazioni di lettrici e lettori per la sua serie FiliRossi, al debutto in libreria, pensata, come vedremo più nel dettaglio, per “adattarsi ai tempi e alle esigenze” di un nuovo pubblico.

Si parte con Intelligenza artificiale – Come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo di Francesca Rossi, in libreria il 20 settembre. Il 18 ottobre sarà la volta di Filippo Maria Nimbi con Sex positive – La rivoluzione gentile che sta cambiando la sessualità. A febbraio 2025 la terza uscita: Simone Flaviano Pollo firmerà Considera gli animali, un libro sull’immensa rete che collega animali, umani e ambiente.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Ma come sono fatti questi libri, che cercano di adattarsi alla fruzione dei contenuti di questi anni? Non mancano quesiti iniziali, a cui il capitolo di turno dà risposta, illustrazioni, box di approfondimento, mappe… Inoltre, alcuni passaggi del testo vengono evidenziati per sottolineare gli snodi principali, e all’inizio di ogni capitolo sono presenti brevi contributi di studiosi internazionali.

Il riferimento è, in parte, a progetti come la serie di libri-rivista The Passenger di Iperborea e COSE spiegate bene del Post (sempre con Iperborea), o ai libri-rivista di Mondadori, oppure ancora a Mappe, “un nuovo libro-rivista” presentato recentemente da Touring.

Anna Gialluca, alla direzione editoriale di Laterza, interpellata da ilLibraio.it a proposito delle caratteristiche della nuova serie, sottolinea: “In questi ultimi anni, la nostra casa editrice si è particolarmente impegnata a dare alla proposta saggistica formule, stili e vesti molteplici. FiliRossi si spinge molto più avanti in questa direzione. È, infatti, una serie pensata per adattarsi ai tempi e alle esigenze dei lettori di oggi che fruiscono contenuti, per lo più, sullo smartphone. Una vera rivoluzione nel modo di informarci, ma soprattutto di leggere, che è diventato frazionato, porzionato, e organizzato visivamente“.

Come gestire, dunque, “quest’enorme e continua quantità di input senza un filo che leghi insieme informazioni sparse, talvolta confuse o inattendibili su un certo argomento?”. FiliRossi vuole “fornire le coordinate per orientarci in mezzo al caos informativo, affidando a una voce autorevole il compito di tirare le fila del discorso sui grandi temi sociali dei nostri giorni, quelli più discussi, più nuovi, e per questo più facilmente travisati. Due leve importanti dell’iniziativa sono una scrittura coinvolgente e la chiarezza cristallina dei dati”.

Il risultato? Gialluca parla di “una serie di libri moderni, invitanti e malleabili, da leggere tutti d’un fiato, oppure − adottando le abitudini di lettura cui ci ha abituato la rete − da sfogliare come una rivista, aprendo su una pagina a scelta per proseguire in linea retta o lasciandosi trascinare dalla curiosità tra approfondimenti, contributi, interviste, glossari e tanto altro”. Come anticipato, “a dare man forte al testo – e questo è il tratto distintivo della serie − sono anche i numerosi schemi, illustrazioni e infografiche che restituiscono in un solo colpo d’occhio alcuni dei punti salienti”.

Tornando sul pubblico potenziale della serie, per la direttrice editoriale di Laterza FiliRossi si rivolge “di certo a un pubblico curioso e di qualsiasi età. Tutti indistintamente siamo disorientati dal caos del flusso informativo proveniente da tv, radio, giornali, siti internet e social media e, soprattutto, siamo dentro un mondo che cambia sempre più velocemente e di cui dobbiamo farci una ‘nuova grammatica’. Ma vorremmo che i libri di questa serie venissero letti anche dai giovani. Il modo in cui sono organizzati i contenuti, il fatto che possono essere fruiti anche in modo veloce e non necessariamente sequenziale, la veste grafica complessiva, tiene conto delle loro abitudini e modalità di lettura. Ma, soprattutto, le tematiche selezionate li toccano da vicino già nelle prime due uscite. Il libro sull’IA di Francesca Rossi non solo spiega a chiunque come funziona, il suo uso, le opportunità e i pericoli, ma fornisce ai giovani che ne fanno maggior uso l’elenco dei sistemi basati sull’IA generativa, dove possono trovarli, e poi talk, podcast, film e serie tv che possono ascoltare o guardare. Il secondo libro, Sex positive di Filippo Maria Nimbi, entra nel merito del modo attuale di vivere la sessualità, le ansie, i pregiudizi, le difficoltà. In questo senso, utilissimo anche a genitori, insegnanti ed educatori”.

Quanto a Francesca Rossi, l’autrice del primo libro della serie, vanta oltre 30 anni di ricerca in intelligenza artificiale. Dopo il dottorato in informatica è stata a lungo docente universitaria, prima a Pisa e poi a Padova. Dal 2015 lavora all’IBM a New York come Global Leader sull’Etica dell’IA e collabora anche con l’ONU, il Foro Economico Mondiale e l’OCSE. Ha fatto parte del gruppo di esperti della Commissione Europea che nel 2020 ha pubblicato le linee guida sull’etica dell’IA in Europa. Ha pubblicato più di 250 articoli scientifici e attualmente presiede l’associazione internazionale sulla ricerca in IA, che conta più di 6.000 ricercatori da tutto il mondo.

Come conferma il suo libro, l’intelligenza artificiale fa già parte delle nostre vite. Non da ieri, come pensano in molti, ma almeno da qualche decennio. Le tecniche più recenti, tra cui la cosiddetta IA generativa, hanno però segnato una svolta, aprendo scenari imprevisti. Ma di cosa si tratta esattamente? Come siamo arrivati fin qui? E quali rischi e opportunità si profilano all’orizzonte? Questi alcuni dei quesiti ai quali la prima uscita della nuova serie di Laterza cerca di fornire una risposta.