Anche quest’anno alle biblioteche 30 milioni per gli acquisti nelle librerie

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato un rifinanziamento da 30 milioni per il 2021. Grazie a questa misura, che prevede dei fondi speciali alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie, oltre allo stanziamento di 220 milioni per la 18App, secondo Ricardo Franco Levi (presidente di AIE) il Governo “conferma il sostegno alla domanda di libri, come chiesto da tutta la filiera editoriale”

“Riservare anche nel 2021 fondi speciali alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie di prossimità è un modo efficace di promuovere la lettura in Italia sostenendo, allo stesso tempo, l’intero mondo del libro” ha dichiarato il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Ricardo Franco Levi dopo l’annuncio del ministro della Cultura Dario Franceschini della firma di un rifinanziamento da 30 milioni per il 2021.

“Grazie a questa misura e allo stanziamento di 220 milioni per la 18App, in modo che tutti i neo-maggiorenni possano usufruire anche nel 2021 di un assegno di 500 euro per gli acquisti culturali, il Governo e il Parlamento proseguono sulla strada del sostegno alla domanda di libri nel nostro Paese”, continua Levi.

“Si tratta di una strategia efficace, che il resto d’Europa sta adottando sulla scorta di quanto già fatto qui da noi, e che tutto il mondo del libro – AIE insieme all’Associazione Italiana Bibliotecari (AIB) e all’Associazione Librai Italiani (ALI) – ha proposto e promosso fin da inizio 2020”.

“Il nostro auspicio – conclude Levi – è che tali misure possano in futuro trovare stabilità all’interno della annunciata legge di sistema per l’editoria voluta dal ministro Franceschini”.